von Karin Katzenberger-Ruf

Wilhelmsfeld. Der Namenszug Frank Mauer, dazu ein Eishockeyschläger samt Puck, die Olympischen Ringe, eine Silbermedaille und das Wilhelmsfelder Wappen aus Zuckerguss: Die Torte mit diesem Muster war zum Anschneiden fast zu schade. Bei einem Empfang im Rathaus enthüllte Bürgermeister Christoph Oeldorf das süße Kunstwerk für einen berühmten Sohn der Gemeinde: Frank Mauer.

Bei den Olympischen Winterspielen 2018 in Südkorea errang er als Mitglied der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft die Silbermedaille. Diese hatte er kürzlich schon zu einer Autogrammstunde bei der TSG mitgebracht.

Jetzt war sie auch im Bürgersaal des Rathauses zu bewundern. Dort bewies Frank Mauer auf rührende Weise, dass Männer, die eine der härtesten Sportarten betreiben, im Herzen ganz weich sein können. Er kämpfte nämlich mit den Tränen, als er sich für die Wertschätzung seiner Person in seiner Heimatgemeinde Wilhelmsfeld bedankte. Also kann man ihm glauben, dass er sich wirklich freut, wenn er der ehemaligen Kindergärtnerin oder dem ehemaligen Fußballtrainer begegnet.

Die sportlichen Erfolge von Frank Mauer listete Christoph Oeldorf auf. Demnach ist er bereits zum vierten Mal in Folge Meister in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) geworden. Sport, auch Breitensport, ist seinen Worten nach mit Teamgeist und Fairness verbunden.

"Sie sind ein Vorbild zum Anfassen", so Oeldorf über Mauer, der in derselben Halle und auf derselben Tartanbahn trainiert hat wie viele Vereinsmitglieder. Ein Dankeschön richtete der Bürgermeister an die Vereine, die sich vorbildlich um den Nachwuchs kümmerten.

Frank Mauer lebt mit Frau und kleiner Tochter in München und ist beim EHC "Red Bull" unter Vertrag. Der 30-Jährige wollte schon als kleiner Junge nichts anderes werden als Eishockeyspieler. Seine sportliche Karriere verlief entsprechend. Die Wilhelmsfelder sind jedenfalls stolz auf ihren Frank, der schon bei den Adlern Mannheim Höhenflüge machte, aber dennoch ganz bodenständig blieb.

Mit einem ersteigerten Hockeyschläger, auf dem sicher noch die DNA von Frank Mauer nachweisbar wäre, kam der ehemalige Bürgermeister Hans Zellner zum Empfang im Rathaus. Dort ließ er sich das Teil von dem Silbermedaillengewinner signieren, was dessen Wert nochmals beträchtlich in die Höhe treiben könnte. Zellner hat aber nicht vor, mit dem Schläger Geschäfte zu machen. Oder wenn, dann für einen guten Zweck.