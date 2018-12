Neckargemünd. (cm) Stephan Harbarth ist zur Zeit einfach überall. In jedem Ort der Region rund um Heidelberg, der zum Wahlkreis Rhein-Neckar gehört, lächelt auf Plakaten der CDU-Bundestagsabgeordnete, der den Wahlkreis auch in den nächsten vier Jahren in Berlin vertreten will. Aber wirklich überall? Auch in Neckargemünd strahlt Harbarth - aber längst nicht so oft wie seine Konkurrenten und nicht so oft wie noch vor einigen Wochen. In der Bahnhofstraße, der zentralen Verkehrsader, dominieren inzwischen Plakate der anderen Parteien.

Dies ist auch Matthias Busse aufgefallen, der Harbarths Wahlkampf organisiert. Auf RNZ-Anfrage lieferte er auch gleich die Erklärung für das teilweise Verschwinden des CDU-Politikers aus Neckargemünd: In der Stadt am Neckar seien in letzter Zeit außergewöhnlich viele CDU-Plakate von Unbekannten zerstört worden.

Die örtlichen Christdemokraten haben jedoch gezögert, einfach neue Plakate aufzuhängen. Denn in Neckargemünd gilt für die Plakatierung eine besondere Regelung: Erlaubt sind nach Antrag bei der Stadt je Partei 50 Plakate im gesamten Stadtgebiet. Diese Erlaubnis hat auch die CDU erhalten und von der Stadt 50 Aufkleber bekommen, mit denen sie kenntlich macht, dass die Plakate genehmigt wurden. Das Problem: Die Vandalen haben nicht nur etwa 20 Plakate, sondern auch die Aufkleber darauf zerstört. Und der städtische CDU-Verband wollte nicht einfach neue Plakate ohne Genehmigungs-Aufkleber aufhängen.

Inzwischen sei aber geklärt, dass neue Plakate angebracht werden können. "Wir werden also nachlegen", kündigte Busse an. "Eine Kontrolle des Bestands und eine Nachverdichtung wieder auf die maximale Anzahl von 50 Plakaten ist für die Wahlwoche beabsichtigt." Dann ist Stephan Harbarth wieder überall.