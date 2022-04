Von Sabine Geschwill

Eppelheim. Nach zwei Jahren Corona-Pause war die Freude beim Reiterverein groß: Die Planungen für das weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannte Reitturnier konnten beginnen. Reitervereinsvorsitzende Jutta Kocher machte sich, wie in den vergangenen 20 Jahren ihrer Amtszeit, ans Organisieren. Für die rund 1000 Pferde, die an den Turniertagen erwartet werden, braucht es Abstellfläche für die Pferdetransporter. "Unser Gelände ist sehr begrenzt und deswegen sind wir auf zusätzliche Parkplatzflächen angewiesen", erklärt sie. Also kontaktierte sie im Vorfeld die Stadtverwaltung und meldete dort, wie in den Jahren zuvor, die Nutzung des öffentlichen Parkplatzes an der Rhein-Neckar-Halle an.

Reiter-Chefin Jutta Kocher focht mit der Stadt Eppelheim einen Streit aus. Foto: Geschwill

Dieses Mal wurde ihr telefonisch mitgeteilt: Der Verein bräuchte dafür eine Sondergenehmigung. Die Ausstellung dieser würde 25 Euro kosten. Eigentlich müsste die Stadt auch noch als Sondernutzungsgebühr die Mietkosten pro Quadratmeter in Rechnung stellen. Aber die ließen sich durch eine Antragstellung auch umgehen, bekam die Vorsitzende vom zuständigen Mitarbeiter mitgeteilt.

Zudem müsse der Verein jetzt selbst für die ordnungsgemäße und frühzeitige Absperrung des Parkplatzes mit entsprechender Beschilderung sorgen. Der städtische Bauhof würde dies nicht mehr übernehmen. Den Kontakt zur Fremdfirma, die ihr die entsprechenden Verkehrsschilder und Absperrungen stellen würde, bekam sie gleich an die Hand.

Kocher machte sich telefonisch sofort kundig: Auf- und Abbau der Parkplatzabsperrung würden den Verein stolze 750 Euro kosten. Auch die Einfahrtskontrolle müsse der Verein übernehmen und notfalls parkende Fahrzeuge abschleppen lassen, wurde ihr seitens der Stadt mitgeteilt. Die Planungsfreude war mit einem Mal dahin. "Noch nie haben wir für eine Genehmigung bezahlen müssen und auch noch nie den Parkplatz absperren oder kontrollieren müssen", betont sie.

Dass ein örtlicher Verein so zur Kasse gebeten wird, konnte sie nicht verstehen. "Wir veranstalten seit Jahrzehnten eines der größten Reitturniere in der Region und sind als Reiterverein bei Veranstaltungen der Stadt wie Sommertagsumzug und Martinsumzug immer zur Stelle", zeigt Kocher auf. "Ich bin verärgert und fühle mich von der Stadt im Stich gelassen."

Erst als Kocher ihren Ärger öffentlich machte, die Presse einbestellte und diese bei der Stadt nachhakte, warum für den Verein plötzlich neue Vorgaben gelten und zusätzlich CDU-Fraktionsvorsitzender Trudbert Orth bei einer Gemeinderatssitzung öffentlich seinen Unmut über die Kosten, die dem Reiterverein auferlegt werden sollen, kundtat, galoppierte die Stadt bereits tags darauf zurück.

Axel Oschmann, stellvertretender Leiter des Amtes für Ordnung, Bildung und Bürgerservice, der Kocher einige Tage zuvor die Auskünfte erteilt hatte, stellte die Sache nun so dar: "Die Stadt wollte vom Reiterverein zunächst einmal eine Auflistung, welche Aufgaben bei dem Turnier anfallen und mit welchen Kosten diese verbunden sind." Das Ergebnis nach Gesprächen habe dann gezeigt: "Es bleibt alles beim Alten." Der Verein sei für die Parkplatzreinigung zuständig, die Stadt übernehme die verkehrsrechtlichen und ordnungspolizeilichen Angelegenheiten.

Zu den Äußerungen meint Kocher: "Diese Version kenne ich nicht, das ist mir neu. Herr Oschmann hat mir aufgelistet, was ich zu tun habe, um den Parkplatz abzusperren." Nichtsdestotrotz: Über die Umbesinnung der Stadt in puncto Parkplatzkosten ist sie froh. "Für uns ist damit ein großes Problem gelöst." Dass der Reiterverein just beim Sommertagsumzug an diesem Sonntag nicht dabei ist, hat einen einfachen Grund: "Unsere Jugend ist auf einem Reitturnier, sonst wären wir dabei", erklärt Kocher.

Mit der Parkfläche an der Rhein-Neckar-Halle gibt es noch ein weiteres Problem, das den Reiterverein tangiert: Weil dort unerlaubt und in größerer Zahl Wohnmobile, Campingwagen, Transporter und Anhänger abstellt werden, reduzieren sich die Parkplätze. Deswegen hat sich der Verein entschlossen, erstmals sein Reitturnier an zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden stattfinden zu lassen: Am 7. und 8. Mai finden die Dressurprüfungen statt, vom 13. bis 15. Mai die Springprüfungen.