Neckargemünd. (cm) Im Streit um die Dimensionen der Neubebauung auf dem Areal des früheren Gasthauses "Zur Rainbach" im gleichnamigen Ortsteil ist weiter kein Ende in Sicht: Über ein Jahr ist inzwischen seit der ersten Ankündigung des Vorhabens "Rainbach 2.0" vergangen. Seither wird nach einem Kompromiss gesucht – und dieser scheint nach den jüngsten Entscheidungen des Gemeinderats in weite Ferne gerückt zu sein. Dieser hatte bekanntlich die nach einem Runden Tisch mit Vertretern von Investor, Stadt und Gemeinderat in einem "Letter of Intent", also einer "Absichtserklärung" verfassten "Planungsgrundsätze" mit knapper Mehrheit nicht beschlossen und eine Bauvoranfrage vertagt. Nun schrieb Frank Maaß, Anwalt des Investors, an Bürgermeister Frank Volk und die Stadträte einen Brief, in dem die Verantwortung für die Hängepartie der Stadt und dem Gemeinderat zugeschoben wird: "Uns ist nicht klar, wie die Meinungsbildung im Gemeinderat abgeschlossen werden soll", heißt es darin.

"Nach Rückmeldungen aus dem Gemeinderat, die wir erhalten haben, soll es Irritationen deshalb gegeben haben, weil die als Bauvoranfrage eingereichte Planung nicht mit dem vorgelegten Entwurf der Planungsgrundsätze übereinstimmte", schrieb Maaß in dem Brief. "Dies ist einfach erklärbar: Wir haben bis heute keine Rückmeldung seitens der Gemeinde, ob und wenn ja mit welchem Inhalt den Planungsgrundsätzen zugestimmt wird." Insofern könne die Bauherrin – die RED Real Estate Development GmbH – auch nicht wissen, ob und in welcher Form die Voranfrage abzuändern wäre.

Maaß erinnert in dem Schreiben daran, dass der Investor Mitte Dezember in einer Gesprächsrunde mit den Fraktionen eine überarbeitete Planung vorgelegt hatte, die auf weitgehende Zustimmung der Teilnehmer gestoßen sei. Daher sei besprochen worden, die inhaltlichen Absprachen zu der Planung in einem Dokument festzuhalten, das zu Dokumentationszwecken von beiden Seiten unterschrieben werden sollte. Die Bauherrin habe zugesagt, die Bauvoranfrage gemäß diesen – abgestimmten – Festlegungen zu überarbeiten und einzureichen. Obwohl die Stadträte noch vor Weihnachten den Entwurf für dieses Dokument erhalten hätten, seien inhaltliche Anregungen ausschließlich von Felix Konrad (Grüne) eingegangen, so Maaß. Daraufhin habe er Anfang Februar eine überarbeitete Fassung der Planungsgrundsätze an Volk und alle Stadträte gesandt – mit der Bitte um Mitteilung, ob die Zustimmung der Gemeinde erfolgt.

"Zu dieser Überarbeitung habe ich erneut inhaltliche Anregungen ausschließlich von Herrn Konrad erhalten", so Maaß. Daraufhin habe er, so Maaß, erneut bei Volk nachgefragt, ob das Papier unterzeichnet werden könne. Erneut habe er Anregungen ausschließlich von Konrad erhalten. Diese seien in die Planungen eingeflossen. "In Ermangelung eines abgestimmten und unterzeichneten Papiers Planungsgrundsätze wurde die ursprüngliche Voranfrage eingereicht", so der Anwalt.

"Bis heute gibt es keine mit der Gemeinde abgestimmten Planungsgrundsätze", schreibt Maaß. Zwangsläufig sei die Voranfrage unverändert eingereicht worden. "Mit welchem Inhalt hätten wir die Voranfrage auch abändern sollen?", fragt Maaß. Daher nehme man "mit großem Unverständnis" zur Kenntnis, dass die Beratung über die "Planungsgrundsätze" vertagt worden sei. "Wir haben auch kein Verständnis dafür, dass Fraktionen, die über einen Zeitraum von vier Monaten auf das Dokument in keiner Weise reagiert haben, im Gemeinderat aufstehen und bemängeln, das Dokument sei zu unkonkret."

Wie geht es nun weiter? Der Gemeinderat soll sich am Dienstag, 26. April, erneut mit dem Vorhaben befassen. Geplant sind bekanntlich nach neuestem Stand vier Wohngebäude und ein Gebäude mit Gastronomie, Seminarräumen und Wohnen.