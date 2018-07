Kerzen und Blumen wurden nach der Tat am Ort des Geschehens in Leimen abgelegt. Archiv-Foto: Priebe

Von Willi Berg

Leimen/Heidelberg. Im Prozess um die tödliche Messerattacke vor einem Leimener Nachtclub hat das Heidelberger Landgericht den Täter zu zehn Jahren Haft verurteilt. Das Schwurgericht befand den 36-jährigen Asylbewerber aus dem Kosovo des Totschlags für schuldig. Besonders tragisch: Die Frau des polnischen Opfers hat bereits ihren ersten Mann durch eine Gewalttat verloren. Dieser wurde an dem Tag erschossen, als sie Drillinge zur Welt brachte.

Ihren zweiten Mann heiratete sie im Februar 2017. Sieben Monate später erlag der 45-Jährige in einem Heidelberger Krankenhaus seinen schweren Stichverletzungen. Das Motiv für das Verbrechen "blieb letztlich weitgehend im Dunkeln", sagte der Vorsitzende Richter Jochen Herkle.

Täter und Opfer waren am Morgen des 23. September 2017 in dem Leimener Nachtclub aneinandergeraten. Herkle sprach von "verbalen Scharmützeln". Doch dabei ist es nicht geblieben. Wütend verließ der Kosovare gegen 5.30 Uhr das Lokal. Und lauerte davor mit einem Messer bewaffnet dem Opfer auf.

Vergeblich versuchte ein anderer Gast, den Angeklagten zu beruhigen: Der schmächtige Täter stach auf den 150 Kilo schweren Mann ein. Trotz seiner Verletzungen setzte sich der 1,90 Meter große Pole zur Wehr. Darauf habe der 36-Jährige mindestens sieben weitere Mal zugestochen, um den Kontrahenten zu töten, sagte der Vorsitzende.

Der Schwerverletzte versuchte noch, sich zurück in den Nachtclub zu schleppen. Doch keiner der verängstigten Gäste öffnete, als dieser gegen die von innen verschlossene Tür klopfte. Der Wirt hatte das Lokal bereits zuvor verlassen.

Der Messerstecher "entfernte sich ruhigen Schritts vom Tatort" und sei dann mit einem Taxi nach Hause gefahren, so der Vorsitzende Richter.

Derweil kämpften Ärzte vergeblich um das Leben des Polen, der in der Nacht darauf verstarb. Der Täter wurde zwei Tage später auf einem Autobahnparkplatz in Frankreich verhaftet.

Während des gesamten Prozesses hatte der Angeklagte zu den Vorwürfen geschwiegen. Erst in seinem Schlusswort äußerte er sich dazu. Er sei damals angegriffen worden und habe aus Notwehr gehandelt. Die Strafkammer glaubte ihm nicht. Auch sein Verhalten nach der Tat spreche gegen eine Notwehr.

In der U-Haft hatte der Angeklagte einem Psychiater erzählt, er sei in dem Lokal von mehreren Gästen beleidigt und geschlagen worden. Darunter auch von dem späteren Opfer. In Todesangst habe er ein am Boden liegendes Messer ergriffen und zugestochen.

Diese Version sei "wenig lebensnah", befand Herkle. Zeugen hätten die Version des Angeklagten widerlegt. Ein Gast sah ihn mit dem Messer in der Hand vor dem Nachtclub stehen. Und das, bevor das Opfer herauskam.

In dem Lokal hatte der Angeklagte zuvor behauptet, der Pole und andere Personen schuldeten ihm 25.000 Euro. Ob das stimmt, ist mehr als fraglich. Der Mann nehme es mit der Wahrheit nicht so genau, sagte der Vorsitzende.

Das Gericht verurteilte den 36-Jährigen auch dazu, an die Witwe 10.000 Euro Hinterbliebenengeld zu zahlen. Ob der gelernte Automechaniker jemals dazu in der Lage sein wird, ist eher unwahrscheinlich. Seine vier Kinder im Alter von drei bis 13 Jahren werden nun ohne ihren Vater aufwachsen müssen.

Sie wurden inzwischen zusammen mit ihrer Mutter abgeschoben und sollen jetzt in Serbien leben. Der Angeklagte habe zwei Familien zerstört, sagte Oberstaatsanwältin Christiane Vierneisel. Sie hatte zehn Jahre Haft gefordert.

Verteidiger Ekkart Hinney stellte keinen Antrag. Für ihn blieben mehr Fragen als Antworten. Es sei nicht gelungen, die Vorgeschichte aufzuklären und Licht ins Dunkel zu bringen. Zeugen hätten nicht die ganze Wahrheit gesagt.

Der Angeklagte war 2011 mit seiner Familie aus dem Kosovo geflüchtet. Er habe sich dort nicht mehr sicher gefühlt, nachdem sein Auto beschossen und ein Verwandter verletzt worden sei. Zudem sei er als Katholik im mehrheitlich von Muslimen bewohnten Kosovo diskriminiert worden, sagte er zum Auftakt des Prozesses.

Nach einer Odyssee durch mehrere Länder lebte die Familie für einige Jahre in Leimen. Als sich eine Ablehnung des Asylgesuchs abzeichnete, reiste sie im Frühjahr 2017 aus. Und kehrte Monate später nach Deutschland zurück, um erneut Asyl zu beantragen. Zuletzt wohnte die Familie in Wiesloch.