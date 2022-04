Leimen/Neckargemünd.(lesa) Der Kontrast könnte kaum deutlicher sein: War Sabine Kuhn und Rita Hütter ihre Verzweiflung in der vergangenen Woche noch deutlich anzuhören, überschlagen sich die Stimmen der beiden Tafel-Leiterinnen nun vor Euphorie: "Das ist der Wahnsinn!", unterstreichen Kuhns Worte den Eindruck. Mit gutem Grund: Noch in der vergangenen Woche standen sowohl ihre Leimener Tafel als auch dessen Neckargemünder Pendant, dem Rita Hütter vorsteht, vor dem Kollaps. Die Regale in den Tafel-Läden waren leer, die Schlangen davor lang – beides bedingt durch den Ukrainekrieg, der für Lebensmittel-Engpässe und Flüchtlingsströme bis in die Region gesorgt hat. Die Wende brachte ein Artikel in der RNZ. "Wir sind von einer Lawine überrollt worden", freut sich Kuhn. Auch Hütter berichtet: "Wir sind überhäuft worden mit Spenden."

Rückblick: Beide Frauen hatten in der vergangenen Woche Alarm geschlagen. Zusätzlich zu den 1400 bis 1600 Menschen, die die Leimener Tafel normalerweise versorgt, waren 55 Ukrainer plus deren Familienmitglieder gekommen. In Neckargemünd mussten 90 Menschen mehr verpflegt werden – normalerweise sind es ungefähr 300. Während Sabine Kuhn angesichts eines drohenden "massiven Versorgungsproblems" schweren Herzens ankündigte, die Lebensmittel bald rationieren zu müssen, hatte Rita Hütter das längst getan: Dort erhielten Bedürftige zuletzt nur noch etwa ein Päckchen Nudeln oder ein Päckchen Reis, nur noch Tomaten oder Gurken – nicht beides. "Noch zwei Wochen, dann sind wir blank", hatte Hütter befürchtet.

Doch dazu kommt es zumindest vorerst nicht. Die Veröffentlichung in der RNZ hat eine Welle der Solidarität hervorgerufen: "Wir haben vom Lionsclub 2000 Euro bekommen, damit wir einkaufen können", berichtet Hütter. Zudem hätten zahlreiche Menschen ihr E-Mails geschrieben, sie gefragt, was konkret benötigt werde. "Ich habe das ganze Wochenende da gesessen und Mails beantwortet", so die ehrenamtliche Tafel-Leiterin. Viele hätten zudem gefragt, ob eine Mitgliedschaft dem Verein langfristig helfen würde. "Ich habe keine Worte dafür gehabt", sagt Hütter gerührt. Dass "eine Menge Ukrainer dazugekommen" seien, sei für die Tafel-Mitarbeiter angesichts des großen Spendenaufkommens zu bewältigen gewesen. "Alle haben was gekriegt", betont Hütter und ergänzt: "Die Rationierung ist eingestellt."

"Ich mache seit elf Jahren Tafel-Arbeit, aber das habe ich noch nie erlebt", sagt Sabine Kuhn. Noch am Donnerstag – dem Tag des Erscheinens des RNZ-Artikels – sei sie morgens zur Tafel gefahren und habe auf dem Weg bereits den ersten Spender mit Tüte zur Tafel laufen sehen. Es war nur eine erste von unzähligen Spenden, die von Privatpersonen, aber auch von den städtischen Kindergärten und Schulen kamen. So packten die Turmschul-Kinder Tütchen für die Tafel, die erst im Hausmeisterbüro gesammelt und dann übergeben wurden. Auch über die Stadtgrenzen hinaus schwappte die Welle der Hilfsbereitschaft: So startete die Schützen-Gesellschaft Rohrbach aus Heidelberg nach dem Artikel einen Aufruf. Der komplette Vorstand und weitere Mitglieder sammelten laut dem Vorsitzenden Bruno Winkler Lebensmittel, die am Donnerstag der Tafel übergeben wurden.

Für Freude haben die Spenden nicht nur bei den ehrenamtlichen Betreiberinnen der Tafeln gesorgt: "Bei den Leuten ist die Erleichterung groß", sagt Sabine Kuhn. Die Kunden hätten mitbekommen, dass Not herrschte und seien teils traurig gewesen, nicht bekommen zu haben, was sie benötigten. Inzwischen ist das Geschichte: Selbst begehrte Lebensmittel wie Öl und Mehl gebe es nun wieder.

Dass die Tafeln wieder leerzulaufen drohen, fürchtet Sabine Kuhn indes nicht: "Ich gehe davon aus, dass sich alles einspielt", sagt sie. Die Kundschaft balle sich in der Regel an den letzten Tagen eines Monats – dann, wenn vom monatlichen Hartz IV nicht mehr genug übrig ist, um Essen zu kaufen. In diesem Monat fiel das mit der Ankunft der Flüchtlinge aus der Ukraine zusammen, die "mit nichts" gekommen seien, so Kuhn. Sie hat statt Furcht eine Hoffnung: "Dass es den anderen Tafeln auch etwas gebracht hat."