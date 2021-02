Sandhausen. (luw) Teile des südlichen Gemeindegebiets sind am Sonntag von der Wasserversorgung abgeschnitten gewesen. Grund dafür war ein Rohrbruch, wie Bürgermeister Georg Kletti auf RNZ-Anfrage erklärte. Demnach sei das Wasser in den betroffenen Haushalten bis 13 Uhr wieder geflossen.

Der Rohrbruch sei etwa um Mitternacht im Alten Postweg aufgetreten, berichtete der Rathauschef. "Es handelte sich um eine Gussleitung, die aufgrund der Kälte aufgeplatzt ist", sagte er weiter. Am frühen Morgen habe der Bereitschaftsdienst des Bauhofs einen sogenannten Straßenschieber geschlossen, damit kein weiteres Wasser in den beschädigten Teil der Leitung floss. Dadurch sei die Wasserversorgung in einigen Haushalten unterbrochen worden. "Durch den Rohrbruch hat sich eine größere Wasserfläche gebildet, die vom Bauhof gestreut wurde", erklärte der Bürgermeister mit Blick auf die aktuellen Temperaturen im Minusbereich und die entsprechende Glättegefahr.

Im Laufe des Sonntagmorgens dann sei eine örtliche Tiefbaufirma angerückt und habe den Schaden behoben. Dabei sei an der betreffenden Stelle im Alten Postweg ein Loch ausgehoben worden. Zur Mittagszeit sei dann die Wasserversorgung für alle Bürger wiederhergestellt gewesen.