Von Moritz Grimmig

Leimen-St. Ilgen. Aufmerksam dreht Simon Crozier den Rotor in seinen Händen. Sucht akribisch einen Fehler. Doch er findet keinen. Eben habe es doch noch funktioniert, ärgert er sich. "Typisch Vorführeffekt", meint er. Crozier ist einer der ehrenamtlichen Reparateure, die jeden ersten Samstag im Monat ins "Repair-Café Leimen" kommen. Dieses findet im evangelischen Gemeindezentrum St. Ilgen statt. Dort können kaputte Gegenstände aller Art vorbeigebracht und - im Optimalfall - wieder funktionstüchtig abgeholt werden.

Einen dieser Gegenstände hält Simon Crozier in der Hand. Der gebürtige Engländer werkelt gerade an einem kleinen Deckenventilator. Irgendetwas scheint mit dem Motor nicht zu stimmen: Ausgebaut dreht sich der Rotor einwandfrei. Mit einem leisen Rauschen zirkulieren die drei Blätter um ihre eigene Achse. Behutsam setzt Crozier das Gerät in sein Gehäuse zurück. Der Motor verschiebt sich, ein leises Kratzen ist zu vernehmen, die Rotation stockt. Der 62-Jährige seufzt unzufrieden.

Seit eineinhalb Jahren repariert er nun Gegenstände im Repair-Café. Das mache ihm großen Spaß, erzählt Crozier. "Es gibt hier immer jemanden, den man fragen kann, wenn man nicht mehr weiter weiß", meint er. Aktuell wohnt der Brite in Heidelberg, nachdem er 44 Jahre lang beim Militär als Fernmelder tätig war. Lange war er in dieser Zeit in Deutschland stationiert.

Hintergrund "Repair-Café" war ursprünglich nur eine Initiative der niederländischen Journalistin Martine Postma zu Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Gegründet hat sie das erste "Repair-Café" am 18. Oktober 2009 in Amsterdam. Mit der "Repair-Café-Stiftung" rief Postma dann 2011 eine Non-Profit-Organisation ins Leben, die neugegründete Cafés unterstützt. Auf über 1500 ist die weltweite Zahl der Repair-Cafés [+] Lesen Sie mehr "Repair-Café" war ursprünglich nur eine Initiative der niederländischen Journalistin Martine Postma zu Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Gegründet hat sie das erste "Repair-Café" am 18. Oktober 2009 in Amsterdam. Mit der "Repair-Café-Stiftung" rief Postma dann 2011 eine Non-Profit-Organisation ins Leben, die neugegründete Cafés unterstützt. Auf über 1500 ist die weltweite Zahl der Repair-Cafés seitdem angewachsen, etwa 600 davon sind in Deutschland. In einem guten Monat jährt sich die Erschaffung dieser Initiative zum neunten Mal. Um das zu feiern, veranstalten Cafés auf der ganzen Welt die "Internationale Repair-Café-Woche". Im Zeitraum vom 13. bis zum 21. Oktober laden alle teilnehmenden Werkstätten ein zum Repair-Café. Auch das Repair-Café Leimen beteiligt sich am 13. Oktober an der Aktion. Für gewöhnlich treffen sich Reparateure und Besucher aber an jedem ersten Samstag im Monat im evangelischen Gemeindezentrum St. Ilgen in der Leimbachstraße 16. Zwischen 14 und 17 Uhr wird dann fleißig repariert.mgri

[-] Weniger anzeigen

Der Ventilator macht ihm augenscheinlich zu schaffen. "Jetzt müsste es eigentlich funktionieren", behauptet Crozier siegessicher. Doch dann ein abrupter Knall. Das Gehäuse springt ab, fliegt in hohem Bogen vom Tisch. Eine Feder hatte sich quergestellt - die Spannung war zu groß geworden. Auch bei Simon Crozier steigt die Anspannung sichtlich. Doch Ärger kommt keiner auf. Der Reparateur macht sich lieber noch einmal Gedanken. Was könnte er nur übersehen haben?

Christa Hassenpflug beobachtet das Geschehen mit wachsamen Augen. Die 64-jährige Leimenerin begleitet das Repair-Café von Kinderschuhen an. Schon bei der Gründung vor etwa dreieinhalb Jahren war sie dabei. "Am Anfang waren wir noch in einer kleinen Holzhütte in Leimen", erinnert sich Hassenpflug. "Das wurde dann aber viel zu klein." Im Frühjahr 2017 folgte dann der Umzug nach St. Ilgen.

Dort kämpft Simon Crozier immer noch mit dem Ventilator. Jedoch ist er mit seiner Reparatur nicht alleine: In einer Ecke beugen sich zwei Männer konzentriert über einen alten Kassettenrekorder. Sie haben ihn schon um seine Außenverkleidung und Teile seiner Innereien erleichtert. Fortschritte scheint es allerdings auch hier keine zu geben. Ihre ratlosen Blicke bohren sich förmlich in die noch stehenden Außenwände des Geräts. Beim Anschalten treten immer wieder Kurzschlüsse auf. Warum? Das haben die beiden Hobbybastler bisher noch nicht herausgefunden.

Doris Günther ist anderweitig beschäftigt. Fast automatisch flickt sie ein Halstuch, während sie sich mit Besuchern interessiert unterhält. Die 63-jährige Ärztin fand vor einem Dreivierteljahr über eine Freundin zum Repair-Café. Seitdem kümmert sie sich um alles, was genäht, gestrickt, oder gestopft werden muss. Die Walldorferin wünscht sich, dass auch Stoffe zahlreicher zu Reparaturen vorbeigebracht werden: "Der Fokus liegt hier ja auf Elektrogeräten, aber Textilien sind bei uns genauso willkommen." In Zeiten einer ausgeprägten Wegwerfkultur bei Kleidung sei das besonders wichtig.

Simon Crozier wühlt nun schon seit einiger Zeit in seinem alten Werkzeugkasten. Plötzlich hat er es gefunden: das "Wundermittel". So nennt er es selbst. Eine schmale, unscheinbare Tube. In ihr befindet sich eine klare Flüssigkeit. Es handle sich um dünnflüssiges Motoröl, wie der Tüftler aufklärt. Vorsichtig nimmt er den ausgebauten Elektromotor in die eine und die Tube in die andere Hand. Wie kleine Murmeln kullern die winzigen Tropfen in die Windungen des Motors. Eine nach der anderen verschwinden sie im Innern des Getriebes. Zufrieden blickt der britische Reparateur auf.

Etwas auseinanderzunehmen sei ja einfach, meint Crozier. "Es wieder richtig zusammenzubauen, ist die wahre Kunst." Wie ein Chirurg schiebt der 62-Jährige also den Motor mitsamt Rotor zurück in die Plastikverkleidung. Alles muss gerade sein. Die Federn müssen richtig sitzen. Millimeter für Millimeter geht es vorwärts. Bis es knackt. Crozier erschrickt. Doch dann Erleichterung: Das Gerät ist lediglich in die Halterung am Boden des Gehäuses eingerastet. Triumphierend schaltet Crozier den Strom ein - der Ventilator dreht sich. Ganz ohne unerwünschte Nebenwirkungen.