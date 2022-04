An Karfreitag werden in der Region vielerorts Fische frittiert. Foto: Geschwill

Region Heidelberg. (luw/cm) Schon manchen Privathaushalt zwingt die aktuelle Knappheit an Speiseöl zu Improvisation oder Verzicht – aber was bedeutet das erst für Veranstaltungen und Restaurants, bei denen "im großen Stil" frittiert wird? So sind zum Beispiel die traditionellen Fischverkäufe betroffen, die am morgigen Karfreitag in zahlreichen Orten der Region stattfinden. Die gute Nachricht: Es wird frittierten Fisch geben. Die schlechte: Er ist teurer. Das gilt zum Beispiel auch für Burger und Pommes.

Der Sportanglerverein in Neckargemünd hatte zwar keine Probleme, genügend Öl zu besorgen. Doch tatsächlich sehe man sich gezwungen, mehrere Preissteigerungen zumindest teilweise an die Besucher weiterzugeben. "Wir haben über 1000 Euro Kosten nur für Frittieröl", sagt der Vereinsvorsitzende Armin Mutscheller angesichts eines Preises, der sich in den vergangenen Wochen mehr als verdoppelt habe. Mit über 200 Litern habe der Verein für den Karfreitag kalkuliert. Zu Beginn der Organisation sei man angesichts leerer Supermarktregale nicht sicher gewesen, ob man diese Menge überhaupt auftreiben könne. Doch letztlich profitiere man hier vom Vereinsnetzwerk: "Ein Mitglied hat Kontakte zu einem Gastronomie-Lieferservice, da war die Beschaffung kein großes Problem." Weiterer Vorteil für die Angler: "Wir konnten das auf Kommission bestellen und müssen hinterher nur das zahlen, was wir verbraucht haben."

Aber nicht nur das zum Frittieren benötigte Öl sei teurer geworden: "Der Fisch ist 15 bis 20 Prozent teurer, die Pommes etwa zehn Prozent", weiß Mutscheller. Im Vorstand habe die Kalkulation lange für Kopfzerbrechen gesorgt. Schließlich sei man so froh über viele treue Gäste, die man nicht mit explodierten Preisen schockieren wolle. So habe man sich letztlich für eine "moderate Weitergabe" der Erhöhungen entschieden. Das Zanderfilet aber koste nun 16 statt zuvor 14,50 Euro. Am Ende hoffe man auf das Verständnis der Besucher der Veranstaltung von 11 bis 15 Uhr in der Falltorstraße 30.

Nicht nur zum Frittieren von Fisch wird Öl benötigt, sondern auch für die Zubereitung von Burgern und Pommes. Diese gibt es zum Beispiel im "Benders" in Neckargemünd. "Wir haben zum Glück einen guten Lieferanten, aber einige Kollegen haben zuletzt gar kein Öl mehr bekommen", erzählt Inhaber Nikolas Bender. Der Großmarkt habe Kontingente eingeführt, sodass nur die wirklich benötigten Mengen bestellt werden könnten. Der Preis für Frittierfett habe sich auf etwa 30 Euro pro zehn Liter verdoppelt. Zwei davon werden pro Woche benötigt. Aber auch die hohen Spritpreise geben Lieferanten weiter – auch bei Getränken. Bender sah sich deshalb gezwungen, alle Preise um etwa zehn Prozent anzuheben.