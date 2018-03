Bammental. (nb) "Top 7.1": Nur kurz wurde die Folie vom Projektor an die Wand geworfen, die Tagesordnungspunkt sieben, also die Beratung über das Jahresergebnis 2016 ankündigte. So kurz, dass Bürgermeister Holger Karl darum bat, noch einmal zu ihr zurückzublättern. Schließlich sei das Jahresergebnis nicht nur "Top 7.1" der jüngsten Gemeinderatssitzung, sondern auch ein "Top"-Ergebnis, freute sich Karl. Und in der Tat: Das Haushaltsjahr 2016 lief wesentlich besser als erwartet. Unterm Strich konnten der allgemeinen Rücklage - dem Sparstrumpf der Gemeinde - über 2,5 Millionen Euro zugeführt werden. Geplant war eigentlich eine Entnahme von fast einer Million Euro.

Rechnungsamtsleiterin Eva-Maria Rother-Arras umriss das erfreuliche Zahlenwerk lediglich in groben Zügen, schließlich hatte der Verwaltungsausschuss das Basisergebnis bereits vorberaten und dem Gemeinderat zum Beschluss empfohlen. Im Verwaltungshaushalt hatte man im Haushaltsjahr 2016 rund 12,9 Millionen Euro an Einnahmen und Ausgaben erwartet. Am Ende standen Einnahmen von 14,75 Millionen Euro Ausgaben von 12,71 Millionen gegenüber. Statt der geplanten Zuführung von 613.000 Euro gab es eine Zuführung von rund 2 Millionen Euro.

Im Vermögenshaushalt war man von Einnahmen und Ausgaben in Höhe von rund 2,7 Millionen Euro ausgegangen. Im Ergebnis beliefen sich die Einnahmen auf knapp 1,8 Millionen Euro, die Ausgaben auf etwa 1,3 Millionen Euro. Dies ergibt einen Überschuss von rund 500.000 Euro, wodurch insgesamt rund 2,5 Millionen Euro der Rücklage zugeführt werden können.

"Der größte Brocken waren die Einnahmen aus der Gewerbesteuer", erklärte Bürgermeister Karl das gute Ergebnis. Geplant habe man mit einer Million Euro, tatsächlich beliefen sich die Einnahmen auf rund 2,5 Millionen Euro. "So ein Ergebnis gab es in Bammental noch nicht", sagte der Rathauschef und freute sich "über die gute Wirtschaft am Ort": "Dieses Ergebnis wird uns bei unseren künftigen Aufgaben helfen." Statt laut Plan 682.000 Euro hatte die Gemeinde zum Stichtag am 31. Dezember 2016 nun rund vier Millionen Euro "auf der hohen Kante".

Kein Wunder, dass die Fraktionen ob dieses Ergebnisses keinen Gesprächsbedarf mehr sahen und dem Jahresergebnis einhellig zustimmten. Anders sah dies allerdings bei der Genehmigung der außer- und überplanmäßigen Mittel im Haushaltsjahr 2016 aus: Diese genehmigte das Gremium mehrheitlich, während sich die Fraktionsmitglieder von Pro Bammental enthielten. Man werde nicht zustimmen, da es für die Überschreitung des Schulbudgets der Elsenztalschule um rund 20.000 Euro noch keine ausreichende Erklärung gebe, verlas Fraktionssprecher Wolfgang Ziegler in seiner Stellungnahme.