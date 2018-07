Zum Polizeirevier Wiesloch gehören Dielheim, Leimen, Malsch, Mühlhausen, Nußloch, Rauenberg, Sandhausen, St. Leon-Rot, Walldorf und Wiesloch. Hochgerechnet auf 100.000 Einwohner gab es 2017 im Revierbereich in Sachen registrierter Straftaten eine Häufigkeitszahl von 3772. Leimen liegt mit einer Kennziffer von 3438 erkennbar darunter. Walldorf führt mit 5821 die Negativliste an, gefolgt von Wiesloch mit 4792 und Sandhausen mit 4566 Punkten. Die niedrigste Kennziffer weist Mühlhausen aus: 1556. Die Durchschnittszahl der 54 Städte und Gemeinden im Rhein-Neckar-Kreis liegt bei 4336. In Heidelberg erreicht die entsprechende Zahl 10.222, in Mannheim 11.448. In Baden-Württemberg beläuft sich die Häufigkeitszahl auf 5559. fre