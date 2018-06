Von Karin Katzenberger-Ruf

Nußloch. Um den Ballon für die Heimreise von Amerika nach England in der Spur zu halten, bedarf es einer besonderen Konstruktion hinter den Kulissen. In dieser Szene sind die Reisenden ausnahmsweise nicht zu sehen, sondern nur zu hören.

Bei der Fahrt mit der ruckelnden Eisenbahn war voller Körpereinsatz gefragt. Foto: kaz

Ansonsten machen sie alles mit, um ihr Ziel zu erreichen: das Ruckeln der Eisenbahn, den Sturm auf dem Segelschiff, den Ritt auf dem Elefanten. Und das alles geht auf der Freilichtbühne im alten Steinbruch über die Bühne. Dort startete die Interessengemeinschaft Volksschauspiele (IGV) ihre Freilichtspielsaison mit der Reise "In 80 Tagen um die Welt" frei nach Jules Verne.

Wir schreiben das Jahr 1872 und ein gewisser Phileas Fogg (Markus Lang) hat in seinem Club in London darum gewettet, dass er es in 80 Tagen rund um die Welt schafft. Ihm gelingt das zusammen mit seinem französischen Butler Passepartout (Harald Wieland) tatsächlich, obwohl dieser mit den Frauen in aller Welt gerne etwas mehr Zeit verbringen würde, als es seinem Dienstherrn recht ist.

Dieser hat wiederum für alles im Leben eine Formel - bis hin zum exakten Mischungsverhältnis seiner Drinks. Wenn ein Zug Verspätung hat - sei’s in England oder Indien - wirft das seine Zeitrechnung wiederum gehörig durcheinander und er muss aufholen.

Für die Besucher im Nußlocher Steinbruch ist bei "In 80 Tagen um die Welt" beste Unterhaltung geboten. Foto: kaz

Innerhalb der Nußlocher Freilichtspiele auf Weltreise zu gehen, ist trotz einer gewissen Hektik und knapp bemessener Umsteigezeiten ein großer Spaß zum kleinen Preis. Regisseur Georg Veit hat den Roman von Jules Verne in Szenen unterteilt, die in London, am Suez-Kanal, in Indien, China und in Amerika spielen. Über 60 Akteurinnen und Akteure treten in wechselnden Rollen auf und müssen oft blitzschnell ihre Kostüme wechseln.

Zwei britische Agenten (Heiko Richter, Bianca Mündelsee), die einem Bankräuber auf der Spur und deshalb ebenfalls auf Weltreise sind, haben es etwas einfacher und bleiben dem Briten-Look samt Karo treu. Auch die drei Köchinnen Bärbel Wellmann, Luitgard Weik und Doris Fuchs bekommen ihre Rollen ohne mehrmaliges Umziehen hin.

Dennoch sind sie mit ihren Kochmützen und ihrem Küchengeschirr an jedem Reiseziel präsent, um landestypische Speisen anzupreisen. In China gibt es beispielsweise "Hühnerfüße".

Im zweiten Programmteil sind Rikscha und Fahrräder das Fortbewegungsmittel der Wahl. Erstmals schauen die "Uhrenmenschen" auf ihre Taschenuhren, nachdem sie zuvor als Zeitungsjungen das "Extrablatt" feilboten und als Matrosen für Wellengang sorgten, obwohl sie doch eigentlich Wasser von Bord schaffen sollten. "In 80 Tagen um die Welt" ist eine ebenso tiefsinnige wie witzige Inszenierung eines Romans, der auch 146 Jahre nach seinem Erscheinen nichts von seiner Aktualität eingebüßt hat.

Wie viel Logistik hinter der Aufführung im Steinbruch in Nußloch steckt, lässt sich kaum beschreiben. Im neuen Stück der IGV gibt es viele Massenszenen. "Ich mache mit, so lange ich kann" verrät die 88-jährige Friedhilde Speicher, die schon seit dem Gründungsjahr 1994 überwiegend als Statistin agiert und ganz stolz ist, dass ihr Enkel Christian Barth seit 2014 ebenfalls dabei ist.

Auch Anke Ibele, 29 Jahre alt und Lehrerin von Beruf, hat das Mitspiel-Virus bereits im Kindesalter erwischt. Vom Bäumchen in einem Märchen schaffte sie es in der aktuellen Inszenierung bis zur indischen Prinzessin Aouda. Derweil testen Daniel Höhr, Tobias Kraus und Niklas Hofmann hinter den Kulissen die Funktion ihrer Taschenuhren. Schließlich sind die Zeitmesser von unschätzbarem Nutzen, wenn es darum geht, in 80 Tagen um die Welt zu reisen.

Info: Weitere Aufführungen von "In 80 Tagen um die Welt" im Steinbruch Nußloch werden am Samstag, 30. Juni, um 20 Uhr sowie jeweils freitags und samstags zwischen dem 7. und 21. Juli gezeigt. Eine Zusatzvorstellung findet am Donnerstag, 12. Juli, statt. Beginn ist immer um 20 Uhr. Tickets unter Telefon 06224/13399 oder 06224/769090.