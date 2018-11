Nußloch. (pol/van) Zu einem Brand ist es am späten Sonntagabend in der Heidelberger Straße gekommen, wie die Polizei berichtet. Ein Holzschuppen war gegen 22.15 Uhr in Brand geraten.

Die Freiwilligen Feuerwehren aus Nußloch und Sandhausen waren mit 40 Einsatzkräften vor Ort und konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Die Löscharbeiten dauerten bis etwa 23.15 Uhr an. Der entstandene Schaden wird auf 10.000 Euro geschätzt. Personen wurden nach Angaben der Beamten nicht verletzt.

Die Ursache ist noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise gehen an die Rufnummer der Polizei: 0621/174 4444.