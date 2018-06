Von Agnieszka Dorn

Nußloch. Das klang nach einem gefährlichen Einsatz: "Das Fett in meiner Pfanne hat Feuer gefangen, jetzt brennt meine ganze Küche" - so lautete der Notruf, der am Samstagnachmittag abgesetzt wurde. Es dauerte keine zwei Minuten, da rückten die Floriansjünger an und löschten in wenigen Minuten den Fettbrand. Zum Glück war das kein echter Einsatz, sondern eine Vorführung der Jugendfeuerwehr am Tag der offenen Tür der Nußlocher Wehr rund um das Feuerwehrhaus. Rund 100 Leute verfolgten das Spektakel um den Küchenbrand, Jung und Alt staunten gleichermaßen.

Zu einem Fettbrand könne es schnell kommen, sagte der stellvertretende Kommandant Christian Kleindienst, der die Einsatzübung der Jugendfeuerwehr erklärte. Das Handy klingelt, man geht aus der Küche und vergisst die im Fett brutzelten Würste in der Pfanne. Diese fangen Feuer. Rauchmelder können zwar schnell Alarm schlagen und so einen möglichen Brand verhindern, sagte Kleindienst. Sollte sich aber das Fett bereits entzündet haben, sei richtiges Verhalten wichtig. Es gilt: Brennendes Fett darf niemals mit Wasser gelöscht werden, denn Wasser verdampft schlagartig durch das etwa 280 Grad Celsius heiße Fett. Der entstehende Wasserdampf vermischt sich mit dem Fett, es kommt zur Explosion.

Wie das aussieht, konnte man bei der Vorführung sehen: Eine meterhohe Stichflamme schoss in die Luft und setzte binnen weniger Sekunden die Küche in Brand. Man staunte. Es wurde an dem ohnehin schon warmen Tag noch heißer.

"Wie löscht man aber einen Fettbrand richtig?", fragte Christian Kleindienst in die Runde. Einige Kinder wussten die richtige Antwort: Indem man etwa einen Deckel auf dem Topf setzt oder den richtigen Feuerlöscher verwendet. Geeignet für einen Fettbrand sind Feuerlöscher der Klasse "F".

Der Tag der offenen Tür bot aber noch viel mehr: Die Floriansjünger erklärten den Unterschied zwischen "gutem Feuer und bösem Feuer" und es gab eine Vorführung an einem Unfallauto mit der Hydraulik-Schere. Zudem stellte die Hunderettungsstaffel des Arbei-ter-Samariter-Bundes aus Karlsruhe samt ihre Aufgaben vor.

Allerhand gab es auch für die Kleinen. So "löschten" sie ein "brennendes" Haus, das natürlich nicht wirklich brannte, oder sie vergnügten sich auf der Hüpfburg. Abends stieg bei der Cocktailnacht dann die rauschende Party am Feuerwehrhaus.

Wer sich wunderte: Zum ersten Mal fand der Tag der offenen Tür an einem und nicht an zwei Tagen statt, sagte Feuerwehrkommandant Bernd Rensch - mit dem gleichen Programm und sogar ein wenig ausgebaut.