Nußloch. (aham/rl) Zu einem Brand in einem Einfamilienhaus in der Leopoldstraße kam es am Sonntagnachmittag. Ersten Informationen des Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr Nußloch, Bernd Rensch, zufolge brach das Feuer gegen 17 Uhr in einem Zimmer im Erdgeschoss des Hauses aus. Der Alarm ging gegen 17.12 Uhr bei der Feuerwehr ein.

Der Qualm drang aus den Fenstern, ein Fenster war Zeugen zufolge durch die Brandeinwirkung bereits geplatzt. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Nußloch, und Sandhausen hatten den Brand nach rund 90 Minuten gelöscht. Das Haus ist nach dem Brand unbewohnbar.

Die Bewohner seien nicht zu Hause gewesen, als das Feuer ausbrach. Allerdings wurden zwei Hunde als vermisst gemeldet. Die Feuerwehr hat bei ihren Löscharbeiten zunächst einen der Vierbeiner tot aufgefunden. Wenig später fand sie auch den zweiten, doch auch für ihn kam jede Rettung zu spät.

Der Sachschaden wurde am Abend auf 250.000 bis 300.000 Euro geschätzt. Am Montag korrigierte die Polizei die Schätzung auf 100.000 Euro. Ursache des Feuers sei eine defekte Mehrfachsteckdose gewesen, hieß es am Montag.

Update: Montag, 15.45 Uhr