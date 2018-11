Künftig darf der Schulhof nur noch nachmittags als Spielplatz genutzt werden, am Wochenende und in den Ferien auch vormittags. Foto: Alex

Neckargemünd. (cm) Bereits zum zweiten Mal musste sich der große Gemeinderat mit einem kleinen Schild befassen. Dieses hängt seit dem Jahr 2002 an der Grundschule und weist darauf hin, dass das Spielen auf dem Schulhof für Kinder bis 14 Jahre von Montag bis Freitag von 8 bis 13 Uhr sowie von 14.30 bis 18.30 Uhr erlaubt ist. Und es störte nie jemanden.

Bis jetzt. Denn zur Unterrichtszeit darf der Schulhof kein Spielplatz für fremde Kinder sein, die zum Beispiel in Neckargemünd Urlaub machen. Sie könnten den Unterricht stören und außerdem müsste die Stadt bei einem Unfall während der Unterrichtszeit haften. Deshalb hatte sich der Gemeinderat bereits im Frühsommer mit dem Schild befasst.

Der Kompromiss: Nachmittags, wenn kein Unterricht mehr ist, soll der Schulhof als Spielplatz freigegeben werden. Doch dieser Kompromiss scheiterte.

Bürgermeister Frank Volk sprach in seiner jüngsten öffentlichen Sitzung von einem leidigen und schwierigen Thema, während Christian Rupp (CDU) ungläubig verfolgte, dass sich der Gemeinderat mit einem Schild befassen muss. "Die Grundschule hat uns signalisiert, dass sie den Pausenhof als Spielplatz weiter ablehnt", berichtete Volk - also auch eine Öffnung nur am Nachmittag. Weil keine Einigung erzielt werden konnte, suchte die Stadt erneut Kontakt zu den zuständigen Behörden. Denn wenn sich Stadt und Schule nicht einigen können, trifft laut dem Schulgesetz der Landkreis als Rechtsaufsichtsbehörde im Einvernehmen mit der Schulaufsichtsbehörde die abschließende Entscheidung.

Das Kommunalrechtsamt entschied, dass während des Schulbetriebs eine außerschulische Nutzung ausgeschlossen ist. Gegen eine Nutzung des Schulhofes als Kinderspielplatz außerhalb der regulären Schulzeiten würden jedoch keine Bedenken bestehen, heißt es in dem Schreiben an die Stadt. "Nach dem Unterricht ab 14.30 Uhr ist es also uns überlassen, ob wir den Pausenhof als Spielplatz freigeben oder nicht", erklärte Volk. Die Freigabe sei auch möglich, obwohl zu dieser Zeit noch die Hortbetreuung läuft. Hierbei handle es sich aber nicht um ein schulisches Angebot.

Deshalb empfahl die Stadtverwaltung dem Gemeinderat, das bisherige Schild zu entfernen und den Schulhof nur noch am Nachmittag von 14.30 bis 18.30 Uhr zu öffnen. Darüber hinaus soll der Hof während der Ferien auch von 8 bis 13.30 Uhr als Spielplatz genutzt werden können, da dann ja kein Unterricht stattfindet. Die Altersgrenze von 14 Jahren bleibt bestehen.

Damit war der Gemeinderat einverstanden. Allerdings gab es auf Anregung von Stephanie Streib (Freie Wähler) noch die Ergänzung, dass der Hof auch samstags und sonntags zu Zeiten wie in Schulferien geöffnet wird. Dies wurde einstimmig beschlossen, sodass der Fall nun endgültig erledigt sein dürfte.