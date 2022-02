Neckargemünd/Neckarsteinach. (cm) Regen, Regen, Regen. Das Dauernass von oben vom Sonntag hatte schon am Montag Folgen: Der Pegel des Neckars schoss über Nacht in die Höhe. Entsprechend groß war der Alarm am Montagmorgen: "Hochwasser rollt an!" meldete die Stadt Neckargemünd und forderte dazu auf, Autos von den nah am Wasser gebauten Parkplätzen wegzufahren. Diese würden überflutet. Der Fährbetrieb zwischen dem Neckarhäuserhof und Neckarhausen wurde eingestellt. Am frühen Nachmittag kam dann die Entwarnung. Der Neckar stieg doch nicht so stark an wie am Morgen vorhergesagt, sodass die schon abgesperrten Parkplätze in Neckargemünd verschont blieben: "Der Neckar bleibt in seinem Bett", so Stadtsprecherin Petra Polte. Anders als in Neckarsteinach, wo kleiner und großer Lauer überspült wurden. Hier standen laut Bürgermeister Herold Pfeifer aber keine Autos.