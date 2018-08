Neckargemünd. (bmi) Ferienzeit ist Baustellenzeit: Das wird in der Stadt am Neckar spätestens am Montag, 6. August, deutlich. An gleich drei Orten rücken die Arbeiter an - eine Übersicht.

Barrierefreie Bushaltestelle: Busbordstein, Blindenleitstreifen und Aufmerksamkeitsfelder über 20 Meter Länge sorgen dafür, dass die Bushaltestelle "Bildungszentrum", Im Spitzerfeld 25, bald barrierefrei ist. Auch der nahe Zebrastreifen wird umgestaltet sowie ein Buswartehäuschen errichtet. Im Zuge des Haltestellenausbaus wird auch der Asphalt der Straße erneuert. Bis 7. September ist die Fahrbahn halbseitig gesperrt und eine Ersatzhaltestelle eingerichtet.

Haltlose Hauptstraße: Zum Anbringen von Pollern ist die Hauptstraße bis voraussichtlich Montag, 20. August, nicht befahrbar. Das gilt auch für die Busse der Linie 35: Die Busse Richtung Neckargemünd verkehren ab der Haltestelle Schützenhausbrücke über den Hollmuthtunnel und die Julius-Menzer-Straße zur Haltestelle Stadttor. Von dort geht es auf dem regulären Weg weiter Richtung Bildungszentrum. Die Haltestellen Hanfmarkt und Altes Rathaus fallen aus. Die Gegenrichtung bleibt von der Umleitung unberührt.

Blockierter Burghofweg: Auf dem Dilsberg wird sich weiter um den Erhalt des Pflasterbelages in der Bergfeste bemüht. Diesmal ist der Burghofweg an der Reihe - genauer gesagt: das untere Stück zwischen Gasthaus "Zur Sonne" und Eingang zur Burgbühne. Für die Arbeiten wird dieser Bereich von Montag, 6. August, ab 7 Uhr bis voraussichtlich Donnerstag, 16. August, gesperrt. "Das klingt zwar erst einmal brutal, wird aber sicher nicht so streng gehandhabt", teilte Ortsvorsteher Bernhard Hoffmann mit. Die Anwohner werden immer mal wieder Zufahrt zu ihren Häusern gewährt bekommen.