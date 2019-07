Neckargemünd. (cm) Es klang heftig, was die Polizei am Donnerstag meldete: In mehreren Häusern der Stephen-Hawking-Schule der SRH in der Straße „Im Spitzerfeld“ hätten bislang unbekannte Täter zwischen Dienstag- und Mittwochmorgen „ein Bild der Verwüstung“ angerichtet. Abflüsse der Toiletten seien mit Papiertüchern verstopft und „Stockwerke geflutet“ worden. Zudem hätten die Unbekannten Papiertücher verstreut, Türen und Deckenleuchten beschädigt, Seifenspender und Papierkörbe von den Wänden gerissen. Der Schaden sei „beträchtlich“ und betrage alleine an den Türen mehrere Tausend Euro.

„Es gab tatsächlich einen Fall von Vandalismus, doch dieser ist nicht so dramatisch, wie es klingt“, betont der Geschäftsführer der SRH-Schulen, Tobias Böcker. „Ein Teppichboden wurde sehr nass, aber es wurde kein Stockwerk geflutet.“ Böcker spricht von „punktuellen Beschädigungen in einzelnen Häusern“. Die Schäden seien schnell bemerkt worden. „Der Schulbetrieb ist nicht gefährdet“, unterstreicht der Geschäftsführer. „Auch die Betreuung findet weiter statt.“

Bei einem Haus mit 1500 Menschen im Alter zwischen 5 und 25 Jahren komme es immer wieder zu Vorfällen und auch zu Vandalismus. „Ich sehe das aber unaufgeregt“, so Böcker. Auffällig sei allerdings die Häufung und zeitliche Nähe der einzelnen Beschädigungen.

Da die Internatshäuser nicht von außen zugänglich seien, liege der Verdacht nahe, dass es sich bei den Vandalen um Bewohner handelt. Betroffen sind laut Polizei die Häuser sechs, acht, elf und zwölf. In Haus sechs wurden im vierten Stock Seifenspender sowie Papiertuchspender aus der Wand gerissen und in Haus acht gab es im fünften sowie sechsten Stock Verwüstungen. In Haus elf wurden im fünften Stock Abflüsse von Toiletten sowie Waschbecken verstopft und das Wasser aufgedreht sowie Deckenleuchten zerstört und Drucker verschoben. Und in Haus zwölf wurde im vierten Stock eine Brandschutztür beschädigt.

Die Polizei wurde am Mittwochmorgen informiert und schätzt den Gesamtschaden auf mindestens 5000 Euro. Zeugen melden sich beim Revier in Neckargemünd, Telefon: 0 62 23 / 9 25 40.

Update: Donnerstag, 18. Juli 2019, 20.40 Uhr