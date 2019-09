Von Christoph Moll

Neckargemünd. Claus Petschmann kam nicht mit leeren Händen. Der Vorsitzende des Vereins "Villa Menzer" hatte eine kleine Holztruhe für das gute Stück dabei. Noch lag darin quasi als Platzhalter eine Flasche mit italienischem Chianti-Rotwein aus dem Jahr 1988. Sie sollte gleich gegen ein wesentlich älteres Exemplar ausgetauscht werden und diente als Dankesgeschenk an Norbert Girnth. Nach dem Versteigerungs-Gau (siehe Hintergrund-Kasten) hatte der frühere Inhaber der Griechischen Weinstube dem Verein eine Flasche Wein der früheren Neckargemünder Weinhandlung Menzer angeboten, die wirklich um die 100 Jahre alt ist. Die Stadt hatte die Versteigerung einer Flasche Menzer-Wein zugunsten des Vereins bekanntlich abgeblasen, da es große Zweifel am angegebenen Alter der Flasche gab.

Eine Kiste für den rund 100 Jahre alten Wein-Schatz: Claus Petschmann (links) freute sich über die Spende von Norbert Girnth. Foto: Alex

"Wenn ich A sage, muss ich auch B sagen", machte Norbert Girnth deutlich, dass er zu seinem Wort steht und seinen privaten Weinkeller für Claus Petschmann öffnet. Hier lagern auch 90 bis 110 Jahre alte Menzer-Weine, vorwiegend aus Griechenland. Sie stammen aus dem Familienbesitz und sind mit einer dicken Staubschicht überzogen – auch jene Flasche, die Girnth für Petschmann, beide übrigens Jahrgang 1943, aus dem Regal nahm. Bei diesem Mavrodaphne handelt es sich um einen roten Süßwein. Auf dem nur noch schwer lesbaren Etikett sind noch die Sorte und der Schriftzug "Marke Menzer" zu erkennen. Der Jahrgang stand noch nicht auf der Flasche.

Hintergrund > Die Versteigerung einer historischen Flasche Wein der früheren Neckargemünder Weinhandlung J. F. Menzer ist im August gescheitert. Die Stadt wollte die angeblich rund 100 Jahre alte Flasche mit algerischem Wein zugunsten des Vereins "Villa Menzer" meistbietend verkaufen. Doch nach der Veröffentlichung in der RNZ kamen bei Fachleuten schnell Zweifel auf: Ist die [+] Lesen Sie mehr > Die Versteigerung einer historischen Flasche Wein der früheren Neckargemünder Weinhandlung J. F. Menzer ist im August gescheitert. Die Stadt wollte die angeblich rund 100 Jahre alte Flasche mit algerischem Wein zugunsten des Vereins "Villa Menzer" meistbietend verkaufen. Doch nach der Veröffentlichung in der RNZ kamen bei Fachleuten schnell Zweifel auf: Ist die Weinflasche wirklich 100 Jahre alt? RNZ-Leser verorteten die Schriftart auf dem auffällig gut erhaltenen Etikett in die 1960er Jahre. Der frühere Wirt der "Griechischen Weinstube", Norbert Girnth, schloss aus, dass die Flasche aus den 1920er Jahren stammt. Und auch der kleine Buchstabe "e" auf dem Etikett vor der Literangabe nährte Zweifel: Er steht für ein EU-weites Einheitsmaß, das es erst seit 1976 gibt. Die Weinhandlung bestand aber nur bis 1955. Schließlich stoppte Bürgermeister Frank Volk aus dem Urlaub in Österreich die Versteigerung - um Diskussionen bis hin zu Schadenersatzansprüchen vorzubeugen. Der Schaden hielt sich in Grenzen: Es hatten nur zwei Personen Gebote abgegeben. Das Höchstgebot lag bei 65 Euro. (cm)

[-] Weniger anzeigen

Petschmann sagte, dass er die Flasche nicht versteigern wolle: "Das ist Schnee von gestern." Stattdessen plant der Vereinschef nun eine "historische Benefizweinprobe" in der nach wie vor weitgehend leerstehenden Villa Menzer für das kommende Frühjahr. Bei dieser Weinprobe soll die Flasche geöffnet und mit den Gästen an einer festlichen Tafel verkostet werden. Der Eintritt soll bei mindestens 100 Euro liegen. "Es gibt schon Interessenten", versicherte Petschmann.

Die Einnahmen sollen der Villa Menzer zugutekommen. Erste Priorität habe die Reaktivierung des Trauzimmers, wofür wohl rund 50.000 Euro gebraucht werden. "Ein Trauzimmer wäre der größtmögliche bürgerschaftliche Nutzen", so Petschmann. Die Trauungen würden für Einnahmen sorgen und Gäste aus ganz Deutschland nach Neckargemünd bringen: "Das wäre auch positiv für das Image von Neckargemünd." Im letzten Jahr des Trauzimmers in der Villa Anfang der 2000er Jahre habe es in der Stadt etwa 120 Trauungen gegeben, aktuell seien es nur noch rund 60 im Jahr.

Der Verein plant zudem eine Postwurfsendung an alle Neckargemünder Haushalte, in der für Spenden geworben wird. Von Dezember bis Februar soll eine Ausstellung in der Villa stattfinden, zu der laut Petschmann die Bestätigung der Stadt vorliegt. "Wir schauen, dass Tempo reinkommt", sagte er.

"Es wird Zeit, dass mit der Villa Menzer etwas passiert", meinte ebenso Norbert Girnth. "Auch Gastronomie wäre schön, aber ob diese dort funktioniert?", ist der frühere Wirt unsicher. Girnth zeigte sich offen für die Petschmann-Idee einer Weinprobe: "Dafür opfere ich gerne noch weitere Flaschen", sagte er.

Doch kann man derart alten Wein überhaupt noch trinken? Erst unlängst habe er zwei Flaschen Mavrodaphne bei einer Feier mit dem früheren und aktuellen Landrat, Jürgen Schütz und Stefan Dallinger, sowie dem früheren Neckargemünder Bürgermeister Oskar Schuster geöffnet. Der alte Wein habe zwar Satz und müsse vor dem Trinken eine Zeit lang offen stehen, sei aber genießbar. Und alle hätten es überlebt, scherzte Girnth.

Die letztlich doch nicht versteigerte Flasche Menzer-Wein befindet sich übrigens nach wie vor bei der Stadtverwaltung. Petschmann will sie nun dem Heidelberger Verpackungsmuseum zukommen lassen. Dessen Direktor soll nicht abgeneigt sein.