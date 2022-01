Neckargemünd. (pol/mare) Ein 25 Jahre alter Mann und eine 16-Jährige sollen versucht haben, einen 20-Jährigen mit Schlägen und Messerstichen zu töten. Das teilen Polizei und Staatsanwaltschaft mit.

Die beiden mutmaßlichen Täter sitzen in Haft. Ihnen wird vorgeworfen, am vergangenen Freitag, 7. Januar, zunächst den 20-Jährigen auf ein verlassenes Grundstück in Neckargemünd gelockt zu haben. Der 24-Jährige habe dann unvermittelt auf ihn eingeschlagen und mit einem Messer eingestochen. Die Polizei schreibt von einer "Tötungsabsicht". Zudem stahlen sie dem 20-Jährigen noch das Mobiltelefon, ehe sie flüchteten.

Der 20-Jährige konnte sich trotz seiner schweren Verletzungen in ein Wohngebiet retten, wo er auf zwei Passanten stieß, die ihn zum Polizeirevier brachten. Von dort kam er mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus, wo er in der Nacht versorgt wurde.

Der 24-Jährige und die 16-Jährige wurden von der Polizei rasch identifiziert und noch in derselben Nacht festgenommen. Am Samstag wurde dann Haftbefehl erlassen.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Dezernats Kapitaldelikte der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg wegen des Verdachts des versuchten Totschlages dauern derzeit noch an.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer etwas zur Aufklärung der Tat beitragen kann, kann sich melden unter Telefon 0621/1744444.