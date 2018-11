Von Thomas Frenzel

Region Heidelberg. Lesekompetenz, Medienkompetenz. Diese Begriffe klingen wichtig - und sie sind es auch! Denn sie bedeuten nichts anderes, als dass Sie und Er auch wirklich verstehen, was sie gelesen haben, und dass sie gelernt haben, sich im Dschungel der zunehmend digitalen Informationen sicher zu bewegen. Um solches Wissen bei jungen Menschen zu fördern, haben sich Rhein-Neckar-Zeitung und Volksbank Neckartal zusammengetan und schon kurz nach der Jahrtausendwende den "Zeitungsflirt" in die Schulen gebracht. Dieses Bildungsprojekt geht im Januar zum nunmehr 17. Mal an den Start. In der Neckargemünder Hauptgeschäftsstelle der Genossenschaftsbank begegneten sich Schüler, Lehrer und Macher bei einem Vorbereitungsseminar.

Es war Frieder Reichert, bei der Volksbank der Leiter des Privatkundengeschäfts, der seinen Willkommensgruß mit einem Appell in Sachen "Zeitungsflirt" an die jungen Leute ergänzte: "Macht mit, steckt Energie rein!" Ihn freute es besonders, dass sich an dem "Zeitungsflirt 2019" abermals rund 800 Schülerinnen und Schüler beteiligen. Sie besuchen weiterführende Schulen im Neckartaler Geschäftsgebiet, von Eberbach und Neckarsteinach über Neckargemünd, Bammental und Meckesheim bis nach Helmstadt-Bargen und Waibstadt.

Für sie alle gibt es ab dem 14. Januar vier Wochen lang die tägliche RNZ kostenlos ins Klassenzimmer: die Regionalzeitung als Schulbuch. In diesem wird nicht nur geblättert, es werden Artikel analysiert und die unterschiedlichen Darstellungsformen des Journalismus auf ihre erarbeitet. Auf Wunsch schauen Redakteure vorbei und plaudern aus dem Nähkästchen. Auch besteht die Möglichkeit zu einem Besuch im RNZ-Druckhaus im Heidelberger Pfaffengrund.

Dazu gibt es für die Lehrerschaft professionelle Unterrichtsmaterialien. Dank des Engagements der Volksbank Neckartal, die den "Zeitungsflirt 2019" erneut mit 15.000 Euro unterstützt, kommen sie von ProMedia Maassen. Das in Alsdorf bei Trier ansässige medienpädagogische Institut begleitet den "Zeitungsflirt" von Anfang an. Dass sich seither die Medienlandschaft gewaltig geändert hat, unterstrich Institutschef Wilhelm Maassen mit Hinweis auf das Internet und dessen Techniken: Noch nie war es wichtiger, seriöse Nachrichtenquellen von unseriösen Anbietern zu unterscheiden.

Damit dies alles nicht nur theoretisch vermittelt wird, gibt es erneut einen Schreibwettbewerb. Darauf verwies Sabine Schietinger vom Volksbank-Marketing: Alle "Zeitungsflirter" sind aufgefordert, selbst als Reporter tätig zu werden und Artikel zu verfassen. Die interessantesten veröffentlicht die RNZ auch diesmal in einer Sonderbeilage.