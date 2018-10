Neckargemünd. (cm) Das politische Klima in der Stadt am Neckar wird rauer, der Gegenwind für Bürgermeister Frank Volk stärker. Die Initiative "Neckargemünd im Aufbruch" (Nia) legt seit mehreren Monaten den Finger in die städtischen Wunden, stellt kritische Fragen. In der Sitzung des Gemeinderates in dieser Woche eskalierte die Situation. Es kam zum Eklat: Volk warf Nia-Mitinitiator Karl Malik nach einem lautstarken Wortgefecht aus dem Sitzungssaal des Rathauses - ein einmaliger Vorgang in der jüngeren Stadtgeschichte. War das angemessen? Volk meint Ja, Malik will sich gerichtlich wehren. Die Fraktionen im Gemeinderat jedenfalls stärken dem Bürgermeister den Rücken.

Jürgen Rehberger (Freie Wähler) bewundert, dass Frank Volk bei allen bisherigen "Provokationen" Ruhe ausgestrahlt habe. "Ich weiß nicht, ob ich das auch könnte", sagt er. Die Frage, ob Volk "ein echter Demokrat" wäre, sei aber zu viel gewesen, so Rehberger. "Es war eine Reaktion der Stärke", sagt Rehberger über den Rauswurf. "Man muss auch mal die Grenzen aufzeigen." Er stehe voll hinter dem Bürgermeister, so der Fraktionschef der Freien Wähler, aus deren Reihen auch Frank Volk kommt.

Jürgen Rehberger (Freie Wähler).

Anne von Reumont (CDU) spricht von einem "sehr starken Schritt". "Ich glaube nicht, dass ich so gehandelt hätte", meint die Christdemokratin. Frank Volk sei jedoch durch polemische, aggressive und in der Sache nicht hilfreiche Äußerungen stark provoziert worden. "Ich frage mich, worum es der Initiative wirklich geht", so von Reumont. Die Äußerungen seien dem Wohl der Stadt und dem bürgerschaftlichen Engagement nicht dienlich.

Winfried Schimpf (SPD).

Winfried Schimpf (SPD) gesteht, dass er aufgestanden sei, als es zum Eklat kam, aber zurückgehalten wurde. "Es ist okay, kritische und auch überspitzt formulierte Fragen zu stellen", meint er. "Aber das dauernde Dazwischenrufen ist problematisch." Dies dürfe keine Schule machen, weshalb er die Entscheidung von Frank Volk unterstütze, so Schimpf.

Anne von Reumont (CDU).

Petra Groesser (Grüne) betont, dass ein Rauswurf nur das "allerletzte Mittel" sein dürfe. "Das kann ein Bürgermeister nur machen, wenn er sich nicht anders zu helfen weiß", so Groesser. Die gestellten Fragen der Initiative seien berechtigt gewesen, nicht in Ordnung sei aber der Tonfall gewesen. Dieser sei "angriffslustig" gewesen, so Groesser. "Das vergiftet die Stimmung."

Petra Groesser (Grüne). Fotos: Alex

Karl Malik kündigte an, dass sich das Verwaltungsgericht mit einem Eilantrag zum Fall beschäftigen werde. Der 69-Jährige spricht von einem "unglaublichen Vorgang" und sieht die Meinungsfreiheit angegriffen "Ich lasse mich nicht abführen und mir meine Bürgerrechte nehmen", so der Unternehmensberater.