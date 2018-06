Der Chor "Die Stimmbande" eint seit 20 Jahren die Freude am gemeinsamen Singen - ohne konfessionelle oder weltanschauliche Schranken. Die Chorproben finden donnerstags um 20 Uhr im Musiksaal im Schülerhort an der Schillerschule in Nussloch statt. Neue Chorsänger und -sängerinnen sind willkommen. Foto: zg

Nußloch. (RNZ) Im Sommer 1998 trafen sich im Nusslocher Kinderhaus Apfelbäumchen ein Dutzend Frauen und nur ein einziger Mann, um als "Kleiner Chor" zwanglos der Lust am Singen zu fröhnen. Daraus wurde als eine besondere Erfolgsgeschichte der freie Nusslocher Chor "Die Stimmbande". Der lädt nach nunmehr 20 Jahren zum großen Jubiläumskonzert mit den besten Liedern aus seinem Repertoire unter dem Titel "Beziehungskisten". Ort der Handlung ist am Sonntag, 30. Juni um 17 Uhr die klimatisierte Festhalle Nussloch.

90 Minuten lang wollen die 30 Frauen und Männer aus den Stimmlagen Sopran, Alt, Tenor und Bass zeigen, wie anspruchsvoll und abwechslungsreich ein Chorkonzert sein kann. Von deutschen Schlagern über internationale Standards bis hin zu anspruchsvollen Pop-Klassikern spannt der Chor unter der Leitung von Michael Leibfried den Bogen.

Los geht’s mit dem Klassiker "Ich hab am Anzug viele Taschen" und der programmatischen Lied-Zeile "Ich brauche keine Millionen, mir fehlt kein Pfennig zum Glück, ich brauche nur Musik, Musik, Musik".

Für garantiert gute Laune sorgen danach deutsche Schlager wie "Irgendwo auf der Welt" und "Griechischer Wein" und internationale Evergreens wie "What a wonderful world", "Scarborough Fair" und "You light up my life".

Nach der Pause führt der Chor erstmals den Rammstein-Hit "Engel" in einer Chorfassung von "Maybebop" und ein Medley von "Manhattan Transfer" auf, bevor es nach rund 90 garantiert unlangweilige Minuten heißt "I leave with a song". Doch wer Lust hat, kann noch zum Grillbuffet bleiben.

Info: Das Jubiläumskonzert "20 Jahre Stimmbande Nussloch" findet am Sonntag, 30. Juni, 17 Uhr in der Festhalle Nussloch, Dreikönigsstraße 18 statt. Nach dem etwa 90-minütigen Konzert gibt es ein Grillbuffet. Der Eintritt für das Konzert beträgt 5 Euro, Eintritt plus Grillbüffet 15 Euro. Der Eintritt für Kinder ist frei. Karten gibt es im Vorverkauf bei der "Buchhandlung Kempf + Apfelbäumchen".