Neckargemünd-Mückenloch. (cm) "Als ich gefragt wurde, ob die Kirchberghalle für eine Gemeinderatssitzung nutzbar ist, dachte ich, dass es um Mückenlocher Themen geht", sagte Joachim Bergsträsser (SPD), Ortsvorsteher des Stadtteils bei der Zusammenkunft des Gremiums. Schuld war allerdings die Corona-Pandemie, wegen der das Gremium nicht mehr im Sitzungssaal des Rathauses, sondern lieber in einer großen und gut belüfteten Halle tagt. Schließlich ging es doch noch um Mückenlocher Themen, wofür auch Bergsträsser selbst sorgte.

"Ich habe erfahren, dass die Obere Naturschutzbehörde das kleine Gebäude im Naturschutzgebiet Sotten abreißen will", sagte der Ortsvorsteher – offenbar weil es marode ist. Das Areal liegt oberhalb von Mückenloch in Richtung Haag mitten im Wald und sei, so Bergsträsser, vor 100 Jahren für dortige Arbeiter erstellt und zwischenzeitlich als Unterkunft für Pfadfinder genutzt worden. Inzwischen kümmere sich der Naturschutzbund (Nabu) um das Naturschutzgebiet. Dieser habe das Häuschen sanieren und dafür Geld sammeln wollen. "Es geht um einen kleinen fünfstelligen Betrag", wusste Bergsträsser und meinte: "Das historische Gebäude gehört zur Geschichte unseres Ortsteils." Der Ortsvorsteher wollte wissen, ob die Stadt von den Abrissplänen wisse und ob diese noch zu verhindern seien. Bürgermeister Frank Volk sagte, dass er nichts davon gehört habe.

Das Naturschutzgebiet Sotten ging übrigens aus einer Rodungsinsel hervor, die im 18. Jahrhundert durch Brandrodung entstand. Das waldumschlossene Wiesental bietet mit seinen Quellen, Fließgewässern, Waldrändern, Feldgehölzen und Wäldern einen besonderen Lebensraum für Tiere. Außerdem dient die Fläche als Rastgebiet für Zugvögel.

Bergsträsser fragte im Gemeinderat außerdem nach dem Starkregengutachten für den Stadtteil: "Da warten wir schon lange drauf", meinte er. "Das hängt an einer Nachbargemeinde", erklärte Volk. "Wir warten auf eine Vorlage, die wir auch dringend auf dem Tisch haben wollen." Er kenne das Gutachten und die entsprechenden Gefahrenkarten, die bald behandelt werden sollten.