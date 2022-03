Bammental/Heidelberg. (luw) Als unauffällig und geradezu harmlos lässt sich das Erscheinungsbild des jungen Mannes beschreiben, der vergangenen Herbst mit einem Schwert mehrfach auf seine Nachbarin eingestochen haben soll und hinterher von der Polizei angeschossen wurde. Seit dem heutigen Montag steht der 23-Jährige unter anderem wegen versuchten Totschlags vor dem Heidelberger Landgericht.

Aufgrund einer psychischen Krankheit wird von Schuldunfähigkeit ausgegangen, weshalb es in diesem sogenannten Sicherungsverfahren nicht um eine etwaige Haftstrafe geht. Sollten sich die Vorwürfe gegen ihn bestätigen, erwartet ihn die zunächst unbefristete Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik. Zum Prozessauftakt ging es insbesondere um die von Drogen sowie häufigen Job- und Wohnungswechseln geprägte Lebensgeschichte des früheren Dossenheimers.

Für Außenstehende kaum vorstellbar sind neben den teils schweren körperlichen Verletzungen vor allem die seelischen Wunden, die die Tat vom frühen Morgen des 15. September bei den Opfern hinterlassen haben dürfte. In seinem "Wahn" habe er es auf Frauen abgesehen, sagte der Beschuldigte: "Ich dachte, Frauen sind die einzigen, die in der Lage sind, dieses Energiefeld zu kontrollieren." Der mutmaßlich an paranoider Schizophrenie leidende 23-Jährige habe gedacht, dass seine Gedanken von anderen "manipuliert" werden könnten. "Ich dachte, dass man will, dass ich dort ausziehe, weil man keine Lust auf einen 20-jährigen Kiffer hat", erzählte er über seine Zeit zuletzt in der Bammentaler Beethovenstraße: "Das hat seinen Lauf genommen, bis ich irgendwann durchgedreht bin."

In der Tatnacht, gegen 3 Uhr, habe er sich zum Schutz vor "Gegenangriffen" einen Motorradhelm aufgezogen und sich mit einer Bratpfanne, einem Messer und einem Schwert mit 47 Zentimeter langer Klinge bewaffnet. Der im Dachgeschoss eines Drei-Parteien-Hauses wohnende Mann ging laut Staatsanwaltschaft zunächst zur unter ihm gelegenen Wohnung. Mit der Pfanne schlug er demnach ein Fenster ein, durchsuchte die Räume und rief dabei: "Wo ist die Frau?" Der Ehemann der gesuchten Nachbarin stellte sich ihm entgegen und drängte ihn nach draußen; dabei erlitt dieser eine Schnittwunde und eine Prellung.

Danach soll der 23-Jährige ins Erdgeschoss gegangen sein, wo ihm infolge des Lärms bereits der dort wohnende Nachbar entgegenkam: Der Beschuldigte stach nach ihm und verletzte ihn schwer. Dann sei er ins Schlafzimmer eingedrungen, wo die Nachbarin Schutz suchte. "Ich bringe dich um", habe der Beschuldigte gerufen, als er mit seinem Schwert mehrfach auf sie eingestochen habe: Ihr linker Lungenflügel wurde beschädigt, laut Staatsanwaltschaft drang die Klinge mindestens vier Zentimeter tief ein. Ihr verletzter Ehemann rettete ihr wohl das Leben, indem er den Angreifer nach draußen vor die Wohnung drängte. Der Beschuldigte ging auf die Straße, wo ihn wenig später die gerade eingetroffene Polizei anschoss.

Vor Gericht erzählte der 23-Jährige, dass er bei Adoptiveltern in Dossenheim aufgewachsen ist. Als seine schulischen Leistungen schlechter wurden, verließ er mit Mittlerer Reife das Gymnasium und begann eine Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann. "Zum Ende hin war ich nicht mehr motiviert", erklärte er auf Nachfrage des Vorsitzenden Richters Jochen Herkle, warum er diese nach zwei Jahren abbrach. Während der Ausbildung habe er mit Drogen begonnen – zunächst nur Cannabis, dann auch Amphetamine. Er holte noch sein Fachabitur nach, wollte eigentlich studieren. Doch hierfür habe er sich "noch nicht bereit gefühlt", sagte er. Darauf folgten verschiedene kurzzeitige berufliche Tätigkeiten; er wurde aus mehreren Wohnungen herausgeworfen, lebte kurzzeitig auf der Straße.

2018 wurde er nach einem "psychotischen Erleben" erstmals im Psychiatrischen Zentrum Nordbaden (PZN) Wiesloch behandelt, wo er auch seit der Tat untergebracht ist. Immer wieder bekam er Medikamente, die er aber schnell wieder absetzte. Seine Drogen finanzierte er nach eigener Aussage zwischendurch auch von Hartz IV, das er als Arbeitsloser bezog. Zudem begann er sich für Überlebenstechniken in der Natur zu interessieren: Er bestellte Militärkleidung, Campingzubehör – und auch das mutmaßlich bei der Tat eingesetzte Schwert, zusammen mit zwei Wurfmessern.

Der Prozess wird am Freitag, 18. März, um 9 Uhr fortgesetzt. Mehrere Zeugen und ein Psychiater sollen dabei aussagen.

Prozess gegen 23-Jährigen beginnt

Es gibt ein Sicherungsverfahren wegen versuchten Totschlags. Hat der Angeklagte im "Wahn" auf Nachbarin eingestochen?

