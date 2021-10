Von Nicolas Lewe

Meckesheim. Der "Löwe", das "Lamm", die "Rose", die "Bruzzelstub’", dazu Pizzerien und Bistros – die Liste der kulinarischen Betriebe in Meckesheim ist für eine Gemeinde dieser Größenordnung mit etwas über 5000 Einwohnern bemerkenswert lang. Und das Gewerbe hat Tradition. Begünstigt durch den Bau von befestigten Straßen unter Kurfürst Carl-Theodor wuchsen die Gaststätten im 18. Jahrhundert wie Pilze aus dem Boden.

Doch in vielen Fällen hat sich im Laufe der Jahrhunderte die ursprüngliche Bestimmung der jeweiligen Lokalitäten gewandelt. Im einstigen Gasthaus "Zum Goldenen Ochsen" etwa – wo sich heute die Pizzeria Rusticale befindet – braute die Familie Dreßler bis zum Zweiten Weltkrieg Bier. Danach wurde erst Sprudel produziert, später Schnaps gebrannt. Als Relikt aus den Zeiten der Brauerei geblieben ist der 25 Meter lange und vier Meter breite Bierkeller im Spechbacher Weg, den ein Team von Freiwilligen seit Anfang 2020 freilegt und der Bevölkerung zugänglich machen will.

Hobby-Historiker Martin Kreß. Foto: privat

Wie bei so vielem, bei dem es um die Historie der Elsenztalgemeinde geht, hat auch hier Martin Kreß seine Finger mit im Spiel. "Das Projekt Bierkeller war eine Schnapsidee von mir, aus der ein tolles Gemeinschaftsprojekt wurde", freut sich der Meckesheimer auf Nachfrage der RNZ. Doch nachdem er seine "Schnapsidee" bei verschiedenen Anlässen vorgetragen hatte, habe er festgestellt: "Das Interesse in der Bevölkerung ist groß." Viele seiner Gesprächspartner hätten sich "schon seit Jahren" gefragt, was sich hinter der Gittertür am Spechbacher Weg oberhalb des Friedhofs befindet.

Es sei daher kein Problem gewesen, für die Freilegung des Bierkellers eine, so Kreß, "schlagkräftige Truppe aus ganz verschiedenen Ecken des Dorfes zu finden". Das Team bestehe aus Mitgliedern des Kerwevereins, der Freiwilligen Feuerwehr, des Gemeinderats und weiteren historisch Interessierten. An mehreren Arbeitstagen – gearbeitet wurde immer samstags – sei es gelungen, rund 100 Kubikmeter Erde, die im Laufe der vergangenen Jahrzehnte bei Starkregenereignissen in den Keller gespült wurden, aus dem Keller zu schaffen. Ein Hochdruckreiniger habe anschließend für den gewünschten Glanz in der historischen Stube gesorgt.

Seit Kurzem führt eine frisch gepflasterte Natursteintreppe hinab zur historischen Stube. Foto: privat

Kreß berichtet von einem Helferfest, das man noch zwei Tage vor dem Corona-Lockdown gemeinsam mit dem Besitzer des Bierkellers, Otto Dreßler, gefeiert habe. Serviert worden sei Wellfleisch mit Sauerkraut. "Zu trinken gab es natürlich Bier." Der weitere Fortschritt des ehrenamtlichen Projekts sei indes durch die Pandemie etwas ausgebremst worden. Aktuell sei man dabei, den Zugang zum Keller wiederherzustellen", erzählt Kreß. Da das Grundstück vor dem Keller der Gemeinde gehöre, geschehe dies alles in enger Abstimmung mit dem Rathaus. Der Hobby-Historiker betont: "Dort unterstützt man uns gerne. Allen voran Bürgermeister Maik Brandt."

Die Platten für eine Natursteintreppe wurden von einem Meckesheimer zur Verfügung gestellt. Dank der ehrenamtlichen Helfer und der großen Unterstützung von Straßenbaumeister Bernd Moser, Chef der Firma "Die Pflasterer", konnte die Sandsteintreppe kürzlich fertiggestellt werden. "Das war für uns alle eine große Überraschung. Mit dieser Unterstützung hatte keiner von uns gerechnet. Ich bin immer noch sprachlos", sagt Kreß. Es sei schön zu sehen, was mit der Zusammenarbeit verschiedener Freiwilliger erreicht werden kann. Allzu lange soll es nun dank des jüngsten Baufortschritts nicht mehr dauern, bis die ganze Bevölkerung den historischen Bierkeller besuchen kann. Ein genaues Datum gibt es dafür noch nicht.