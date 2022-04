Mauer. (pol/pri) Bei einem schweren Unfall hat sich ein Feuerwehrauto überschlagen. Die fünf Insassen wurden dabei verletzt, zwei davon schwer. Das teilte die Polizei mit. Die Landesstraße L547 war zwischen Mauer und Schatthausen – circa 300 Meter vom Ortseingang von Schatthausen entfernt – bis 17.15 Uhr voll gesperrt.

Gegen 10.30 Uhr verlor der Fahrer des Fahrzeugs der Feuerwehr Plankstadt offenbar die Kontrolle über seinen Wagen. Dieser geriet laut Polizei in einer langgezogenen Rechtskurve zunächst auf den aufgeweichten Grünstreifen, geriet dann ins Schleudern und überschlug sich schließlich auf der anderen Seite. Das mit fünf Feuerwehrmännern zwischen 28 und 61 Jahren besetzte Fahrzeug blieb auf dem Dach liegen. Die Verletzten konnten sich alle selbstständig aus dem Auto befreien, einer der beiden Schwerverletzten wurde im Anschluss mit einem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik gebracht, der Rest mit mehreren Krankenwagen in verschiedene Kliniken.

Die Autobahnpolizei Walldorf hat nun die Ermittlungen aufgenommen. Ein Abschleppunternehmen musste das Feuerwehrauto mit schwerem Gerät borgen, seit 17.15 Uhr ist die Fahrbahn wieder für den Verkehr freigegeben. Die Höhe des Schadens ist aktuell noch nicht bekannt.