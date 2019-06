Von Sabine Geschwill

Leimen-Gauangelloch. Die Bürger von Gauangelloch haben in den vergangenen Wochen und Monaten mit ihren Zukunftsvisionen einen Leitbildentwurf für ihren Stadtteil auf den Weg gebracht. Sie bestimmen damit die Zukunft ihres Bergdorfes mit. Für die Einwohner ist es eine große Chance, die sie sehr engagiert zu ergreifen verstehen. Es geht um nichts weniger als darum, die Identität Gauangellochs zu stärken, wozu ortsbildverschönernde Maßnahmen ihren Beitrag leisten.

Beim Leitbildforum, zu dem die Stadt gemeinsam mit der LBBW Immobilien Kommunalentwicklung GmbH in die Schlossberghalle eingeladen hatte, ging es nun darum, die gesammelten Ziele und Ideen zu den bereits festgelegten Themenfeldern "Zusammenleben", "Wohnen & Ortszentrum" sowie "Natur & Umwelt" zu konkretisieren und damit den Leitbildentwurf "Lebensqualität am Berg" auf die Zielgerade zu bringen.

"Heute ist die letzte Möglichkeit, sich aktiv einzubringen, bevor der Leitbildentwurf dem Gemeinderat vorgestellt wird", hob Nadia Kasper-Snouci hervor. Zusammen mit Julia Schütz, Erik Keilbach und Jan Currle von der LBBW Immobilien Kommunalentwicklung (KE) GmbH leitete sie das Leitbildforum und informierte die 50 interessierten Teilnehmer über den aktuellen Stand und den Ablauf des Abends.

Rückblick: Der Leitbildprozess startete mit einer Zukunftswerkstatt im Januar 2019, zu welcher der Verein "Gauangelloch Gemeinsam Gestalten" angeregt und eingeladen hatte. Rund 70 interessierte Bürgerinnen und Bürger diskutierten die Frage "Wie soll Gauangellochs Zukunft aussehen?" Diese Ergebnisse wurden in einer Leitbildwerkstatt, zu der die Stadt im April eingeladen hatte, aufgegriffen und daraus über 50 Leitziele formuliert, die bei einer Reflexionsrunde im Mai thematisch sortiert und zusammengefasst wurden. Danach wurde ein Leitbildentwurf erstellt. Die darin definierten Ziele sollten nun beim Leitbildforum ein letztes Mal reflektiert, ergänzt und konkretisiert werden.

An drei verschiedenen Themeninseln konnten die Inhalte des Leitbildes in lockerer Atmosphäre diskutiert und anhand einzelner Fragestellungen konkretisiert werden. Dabei ging es um Fragen wie "Wo sehen Sie künftig die Ortsmitte?", "Wie und wo kann neuer Wohnraum entstehen?", "Wie möchten Sie in Zukunft Natur und Landschaft in Gauangelloch erleben?", "Was braucht man, um das Natur-, Kultur- und Jugendangebot zu stärken?" oder "Wo können attraktive Orte der Begegnung entstehen?"

Antworten auf diese und mehr Fragen gab es an den Themeninseln genügend. Die Neuschaffung von Verweilorten und die Aufwertung von Straßen und Plätzen durch mehr Grün wurden genannt. Notiert wurde der Wunsch nach einem Bürgerzentrum, das im Rathaus angesiedelt werden könnte. Außerdem könnte der Vorplatz an der evangelischen Kirche als Ort der Begegnung besser genutzt und das Gemeindehaus mit seiner Wiese durch eine Erweiterung als Café eine Aufwertung finden. Die schöne Landschaft des Bergdorfes sollte als Erholungs- und Naturraum durch mehr Pflanzenvielfalt, Blühwiesen, mehr Kultur- und Bewegungsangebote unter freiem Himmel gestärkt werden.

Neues Wohnen im Bestand könnte durch Wohnhöfe entstehen und auch der Wunsch nach mehr gastronomischen Angeboten wurde geäußert. Kinder und Jugendliche sollten einen Jugendraum erhalten, sich bei Jugendkonferenzen einbringen können und durch die Nutzung der Ressourcen von Kirche, Vereinen und Stadt mehr Freizeitmöglichkeiten erhalten.

Die Anregungen und Vorschläge wurden fleißig notiert. Sie sind zusammen mit den bereits erarbeiteten Leitzielen Inhalt und Basis des Leitbildes "Lebensqualität am Berg", das dem Gemeinderat im Herbst als Empfehlung vorgelegt werden soll. Das Leitbild ist für die Stadt Leimen ein wichtiger Baustein und Bestandteil für eine Antragstellung beim Land Baden-Württemberg zur Aufnahme in ein städtebauliches Erneuerungsprogramm.