Von Christoph Moll

Leimen/Sandhausen. Alexander Ort und Andreas Ochsner sind zwei Männer der Tat. Am Dienstagmorgen hatte Ort, 47-jähriger IT-Berater aus dem Leimener Stadtteil St. Ilgen, in der RNZ gelesen, dass zahlreiche ausgediente Christbäume an den Straßen herumstehen und auf eine Abholung warten, die es in diesem Jahr in Leimen wegen der Corona-Pandemie nicht gibt. Darüber sprach er mit seinem Nachbarn. Andreas Ochsner fackelte daraufhin nicht lange, sondern organisierte einen Anhänger und transportierte den Christbaum-Haufen zur Annahmestelle der AVR nach Wiesloch. Und entlastete damit die Stadt, an der ansonsten die Entsorgung hängen geblieben wäre.

Bekanntlich wurden die Christbäume in vielen Orten der Region rund um Heidelberg nicht abgeholt, da die Feuerwehren wegen der Corona-Pandemie sicherheitshalber auf die traditionellen Sammlungen verzichteten. In den meisten Orten gab es aber Sammelcontainer, zu denen Bürger ihre Bäume bringen konnten. Nicht so in Leimen und auch nicht in Sandhausen – mit dem Ergebnis, dass zahlreiche Bürger, wissentlich oder unwissentlich, ihre Bäume an die Straße gelegt haben. In der Hoffnung, dass sie abgeholt würden. Aufrufe, die Bäume kleinzuschneiden und in der Biotonne zu entsorgen oder sie selbst nach Wiesloch zu bringen, blieben vielfach ungehört. Als weitere Alternative wurde die kostenpflichtige Abholung im Rahmen der regulären Grünschnittabfuhr genannt.

Als "unfassbar" hatte es Leimens Stadtsprecher Michael Ullrich bezeichnet, dass Bürger – vor allem im Stadtteil St. Ilgen und im dortigen Wohngebiet Fasanerie – einfach die Bäume an die Straße gestellt haben. Auch in Sandhausen tauchten vereinzelt Bäume auf. In St. Ilgen erkannte Alexander Ort den in der RNZ abgebildeten Haufen an einer Ecke der Konrad-Adenauer-Straße wieder, auf dem auch sein eigener ausgedienter Christbaum lag. Der frühere Bielefelder lebt seit 2014 in St. Ilgen und wusste, dass die Feuerwehr die Christbäume normalerweise gegen eine Spende einsammelt. Dass dies in diesem Jahr nicht erlaubt ist, hatte er nicht mitbekommen. "Der Berg mit den Christbäumen ist immer weiter gewachsen", erzählt der IT-Berater. Alexander Ort informierte seinen Nachbarn Andreas Ochsner, der derzeit ebenfalls im Homeoffice arbeitet und einen Anhänger besorgte. "Wir haben die Entsorgung selbst in die Hand genommen", sagt Ort. Das Dutzend Bäume war schnell aufgeladen und abtransportiert.

Es ist eine Initiative, über die sich auch die Stadt Leimen freuen dürfte. Deren Sprecher Swen Bauer erklärt gegenüber der RNZ, dass die Stadt die Entsorgung der herrenlosen abgelegten Christbäume übernehmen muss. "Das ist aber nur eine Notlösung", sagt er. "Wir können diese ja nicht herumliegen lassen." Bauer hofft, dass die AVR bei ihrer Grünschnitt-Tour am Donnerstag nicht nur angemeldete Bäume mitgenommen hat, sondern auch andere, die an den Straßen lagen.

Diese Abholung hätte auch Manfred Krüger gerne in Anspruch genommen. Der Dossenheimer, der viel Zeit bei seiner Partnerin in St. Ilgen verbringt, hatte dort den Baum zur Abholung am 14. Januar bei der AVR beantragt. "Es kam eine Bestätigung, dass der Baum für 9,50 Euro abgeholt wird, aber erst am 27. Januar", erzählt der 80-Jährige. Eine Begründung sei nicht genannt worden. Ende Januar war Krüger aber zu spät. Den Baum wird er nun selbst nach Wiesloch bringen. "Ich hätte mir da mehr Flexibilität gewünscht", sagt er. Denn die Biotonne sei bei einem Mehrfamilienhaus mit 25 Parteien schnell voll und keine Option.

Doch warum war die Abholung nicht mehr möglich? Bei der AVR kann man sich das nur so erklären, dass die Grünschnitttour am 14. Januar bereits ausgelastet war und deshalb nur ein späterer Termin angeboten werden konnte. AVR-Sprecher Tim Heringer bestätigt auf RNZ-Anfrage, dass die Abholung "rege gebucht" wurde: "Die Abholung der Christbäume im Rahmen der gebührenpflichtigen Grünschnittabholung hat im Vergleich zum Vorjahr um ein Vielfaches zugenommen." Er verweist auf die kostenfreie Abgabe auf den AVR-Anlagen Sinsheim, Wiesloch, Ketsch und Hirschberg.

In Sandhausen berichtet Bernhard Haschke vom Bauhof der Gemeinde, dass die herumliegenden Bäume demnächst abgeholt werden. "Vielleicht kommen ja ein paar Bürger doch noch auf die Idee, diese in die Biotonne zu stopfen", sagt er.

Update: Donnerstag, 14. Januar 2021, 20.30 Uhr

In Leimen und Sandhausen holt niemand die Christbäume ab

Obwohl es in den beiden Gemeinden keine Sammlungen gibt, stellen etliche Anwohner die Bäume trotzdem vor die Tür.

Leimen/Sandhausen. Haben es manche Leimener und Sandhäuser einfach nicht gewusst? Oder haben sie die Bäume an die Straße gestellt in der Hoffnung, dass sie irgendjemand schon abholen wird? Klar ist: In beiden Kommunen sind über das Wochenende Dutzende Christbäume auf öffentlichen Flächen abgestellt worden. Dort stehen sie nun und warten auf eine Abholung, die so schnell nicht kommen wird. Denn sowohl in Leimen als auch in Sandhausen haben die Feuerwehren die traditionellen Christbaumsammlungen wegen der Corona-Pandemie abgesagt. Und anders als in den meisten Orten der Region gab es hier auch keine Alternative wie zum Beispiel Sammelcontainer.

So wie hier im Leimener Stadtteil St. Ilgen wurden im Stadtgebiet von Leimen und in Sandhausen Christbäume abgelegt. Foto: Alex

Deshalb hatten die Rathäuser und auch die Feuerwehren dazu aufgerufen, die Bäume kleinzuschneiden und in der Biotonne zu entsorgen oder kostenlos bei der AVR-Annahmestelle in Wiesloch abzugeben. Alternativ wurde auch auf die kostenpflichtige Grünschnittabholung verwiesen. Das waren Lösungen, die offenbar nicht bei allen so gut ankamen.

"Unfassbar" findet es Leimens Stadtsprecher Michael Ullrich, dass Bürger einfach die Bäume an die Straße gestellt haben. Vor allem im Stadtteil St. Ilgen und im dortigen Wohngebiet Fasanerie wurden an mehreren Straßenecken Weihnachtsbäume aufgetürmt. Ullrich erinnert daran, dass die Sammlung durch die Feuerwehr verboten worden sei. "Wir haben alles getan, um auf Alternativen hinzuweisen", sagt er und fragt: "Was sollen wir noch machen?" Der Stadtsprecher geht davon aus, dass manche Anwohner sich noch selbst um die Entsorgung der an Grundstücksgrenzen abgelegten Bäume kümmern. "Wir appellieren an die Bürger, die Bäume nicht herauszustellen und darauf zu hoffen, dass sie irgendjemand abholt", so Ullrich. "Wer den Baum irrtümlich herausgestellt hat, sollte ihn bitte wieder abholen und entsorgen." Die Stadt werde nun die Entwicklung beobachten und nach Lösungen suchen. Die Stadt könne jedenfalls keine Entsorgungsaktion leisten wie die Feuerwehr. "Wir werden versuchen herauszubekommen, wem die abgelegten Bäume gehört haben", sagt Ullrich und gibt zu: "Das wird wohl schwierig."

Auch in Sandhausen berichtet Bernhard Haschke vom Bauhof der Gemeinde, dass einige Bäume an den Straßenrand gestellt worden seien – vorwiegend im Neubaugebiet. Dort seien diese in die Nähe des Kindergartens abgelegt worden. "Es ist aber keine Masse, sondern eine überschaubare Anzahl", betont er. Viele Bürger hätten die "Nadler" zerschnitten und in die Biotonne gepackt, die zu dieser Jahreszeit meist ohnehin nicht voll sei. Wenn die abgelegten Bäume nicht verschwinden, müsse die Gemeinde diese abholen. "Wir warten aber erst mal ab", so Haschke. Aber nicht bis Weihnachten.