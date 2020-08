Leimen-St. Ilgen. (luw) Das Abwasser aus Leimen, Nußloch, Sandhausen und Walldorf landet in der Kläranlage des Abwasserzweckverbands Untere Hardt. Zu den bestehenden drei Reinigungsstufen soll im Jahr 2022 eine vierte zur Elimination von Phosphorverbindungen und Spurenstoffen hinzukommen. 17 Stunden dauert es derzeit, bis das Abwasser die gesamte Anlage durchlaufen hat und in den Landgraben fließt – wenn es nicht regnet, etwa zwei Tage. Die RNZ gibt einen Überblick über alle Stationen der Abwasserreinigung:

> Mechanische Reinigung (1. Stufe): Aus der Kanalisation gelangt das Abwasser über zwei Zuläufe aus Leimen und Sandhausen auf das Gelände der Kläranlage. Sogenannte Schneckenpumpen befördern es quasi bergauf in die Rechenanlage. Der Grobrechen holt alles Größere aus dem Abwasser heraus – vom toten Tier bis zum Autoreifen. Am nachfolgenden Feinrechen bleiben Stoffe wie über die Kanalisation entsorgte Hygieneartikel sowie über Straßeneinläufe eingespülte Holzstücke und Laub hängen. Dieses "Rechengut" – etwa 150 Tonnen pro Jahr – wird gewaschen, gepresst und in Containern zur Verbrennung in Kraftwerke gebracht. In den beiden nachfolgenden Sand- und Fettfängen setzt sich am Boden Sand ab, leichte Fette und Öle schwimmen an der Oberfläche "auf". Pro Jahr werden rund 70 Tonnen Sand abgesaugt und gewaschen. Dieser wird beispielsweise im Straßenbau verwertet. Die Fette und Öle werden in die Faulbehälter gepumpt. Das restliche Abwasser kommt dann in die beiden Vorklärbecken, die langsam durchströmt werden. Die Stoffe, die sich dort absetzen oder "aufschwimmen", werden abgepumpt und gelangen in die Faulbehälter.

Die rotierenden Schneckenpumpen befördern das Abwasser aus zwei Zuläufen nach oben in die Rechenanlage. Foto: Alex

> Biologische Reinigung (2. Stufe): In den verschiedenen Becken dieser Reinigungsstufe kommen die "fleißigsten Mitarbeiter" der Kläranlage zum Einsatz, wie es Betriebsleiter Thomas Maier nennt: Bakterien und Kleinstlebewesen. "Wir haben hier 55 Tonnen Biomasse in einem ewigen Kreislauf", erklärt er. "Diese Mikroorganismen ernähren sich von dem, was mit dem Abwasser hier reinkommt." Die Biomasse setzt Kohlenstoff-, Stickstoff- und verstärkt auch Phosphor-Verbindungen um und vermehrt sich dabei durch Zellteilung. Das Abwasser durchströmt die sogenannten Belebungsbecken, in einigen davon wird Luft eingeblasen. In anderen wird das Abwasser-Bioschlamm-Gemisch nur durch große Rührwerke in Bewegung gehalten. Diese unterschiedlichen Rahmenbedingungen bewirken verschiedene biochemische Abbauprozesse. Anschließend geht das Gemisch aus Abwasser und Bioschlamm in die beiden kreisförmigen Nachklärbecken: sogenannte Sedimentationsbecken. Hier ist das Wasser kaum noch in Bewegung. Maier: "Die Biomasse setzt sich im Becken langsam am Boden ab und wird wieder in das Belebungsbecken zurück gepumpt." Am oberen äußeren Rand der Nachklärbecken ist dann klares Wasser zu sehen, das derzeit als "Endprodukt" der gesamten Abwasserreinigung in den Landgraben geleitet wird. Der über die genannten 55 Tonnen hinausgehende Bioschlamm wird dann in weiteren Schritten weitgehend entwässert und verwertet (siehe "Schlammbehandlung").

In den Belebungsbecken der „Biologie“ wird dem Abwasser Sauerstoff zugeführt. Foto: Alex

> Chemische Reinigung (3. Stufe): "Was die Biologie nicht schafft, muss die chemische Stufe rausholen", bringt es der Betriebsleiter auf den Punkt. Im Zulauf zu den Nachklärbecken wird die Konzentration der im Wasser gelösten Phosphorverbindungen ständig gemessen. Ist dieser Wert zu hoch, wird eine Eisensalzlösung als sogenanntes Fällmittel hinzugegeben: "Durch das Fällmittel werden die gelösten Phosphorverbindungen zu einem Feststoff, der sich dann zusammen mit dem Bioschlamm im Nachklärbecken absetzt und abgepumpt wird."

In diesen beiden Silos werden die Chemikalien zur Fällung gelagert. Foto: Alex

> Spurenstoffelimination (4. Stufe) und weitergehende Phosphorelimination (beides im Bau): Dieser Teil der Anlage soll Anfang 2022 in Betrieb gehen. Die entstehende Tuchfilteranlage filtert nach vorheriger Zugabe von Fällungs- und Flockungsmitteln noch mehr Phosphorverbindungen als bisher möglich aus dem Ablaufwasser der Nachklärbecken heraus. Diese Anlagentechnik ist mit der sogenannten vierten Reinigungsstufe kombiniert. Hier werden schwer abbaubare Rückstände etwa von Arzneimitteln durch Pulveraktivkohle gebunden, die sich größtenteils in einem Sedimentationsbecken am Boden absetzt. Das Wasser wird auch in die Tuchfilteranlage geleitet, wo sich die letzten Partikel der mit Spurenstoffen besetzten Aktivkohle festsetzen. Das saubere Wasser wird anschließend in den Landgraben geleitet.

Im Faulturm zersetzt sich mit der Zeit der Klärschlamm, woraus Energie gewonnen wird. Foto: Alex

> Schlammbehandlung: Die bei der Abwasserreinigung anfallenden Schlämme werden zunächst "vorentwässert" und in die Faulbehälter gepumpt. Im Zuge eines "anaeroben Abbauprozesses" setzt sich sogenanntes Klärgas frei. Damit werden in einem Blockheizkraftwerk Strom und Wärme erzeugt, die einen Teil des Energiebedarfs der Kläranlage decken. Im letzten Schritt wird der Schlamm mit Zentrifugen entwässert, sodass jährlich etwa 4300 Tonnen torfartiger Klärschlamm anfallen. Dieser dient in Verbrennungsanlagen als Brennstoff. Aufgrund einer neuen Klärschlammverordnung ist spätestens ab 2029 ein Recycling des im Schlamm enthaltenen Phosphors geplant.