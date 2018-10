Leimen. (pr/van/pol) Auf der B3 hat es am Morgen gekracht. Wie die Polizei berichtet, soll eine 53-Jährige kurz nach 6 Uhr mit ihrem VW in Fahrtrichtung Wiesloch an der Ausfahrt Leimen bei nasser Fahrbahn in den Gegenverkehr geraten sein. Dabei kollidierte sie mit dem entgegenkommenden Audi eines 60-Jährigen, der an der Anschlussstelle in Richtung Heidelberg fahren wollte.

Während der 60-Jährige nur leichte Verletzungen davon trug, wurde die 53-Jährige mit Verdacht, schwere Verletzungen erlitten zu haben, mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

Die Fahrbahn musste in beide Richtungen bis circa 8.30 Uhr gesperrt werden. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden über rund 10.000 Euro. Sie mussten abgeschleppt werden.

Da der Unfallablauf noch nicht gänzlich geklärt ist, werden Zeugen gebeten, sich dringend bei den Unfallermittlern des Polizeireviers Wiesloch, Telefon 06222/5709-0, zu melden.

Update: 30. Oktober 2018, 10.45 Uhr