Sandhausen. (rnz) Am 26. Mai ist auch in der Region rund um Heidelberg Wahltag. Bei der Kommunalwahl werden unter anderem neue Gemeinderäte gewählt. Wer tritt an? Welche Veränderungen gibt es? Wie sieht die Frauen-Männer-Quote aus? Wie alt sind die Listen im Schnitt? Und welche Ziele haben diese? Diese Fragen beantworten wir hier.

Welche Kandidaten treten an?

> CDU: Uwe Herzog (1960, Selbstständiger), Eva Eichler (1939, Hausfrau), Anna Maria Köhler (1990, Rechtsanwältin), Gerd Schneider (1960, Mechanikermeister), Peter Köllner (1969, selbstständiger Landwirt), Lars Albrecht (1993, Mechatroniker), Hakan Günes (1993, Student), Nicole Heidinger (1969, Arzthelferin), Michael Herzog (1984, Realschullehrer), Marco Lingg (1985, Fahrzeugbauer), Helmut Stolzenberger (1948, Rentner), Daniel Schädel (1988, Geschäftsführer), Christian Schimek (1979, Diplom-Volkswirt), Frank Hammel (1969, Finanzbeamter), Charlotte Baumgartner (1967, Management Assistentin), Ralf Kuhn (1959, Diplom-Wirtschaftsingenieur), Sabrina Hoffmann (1991, medizinisch-technische Assistentin), Peter Schlemmer (1967, Diplom-Ingenieur), Horst Schneider (1955, Techniker für Arbeitsstudium und Organisation), Peter Hampel (1946, Diplom-Ingenieur i.R.), Johannes Bauer (1967, selbstständiger Versicherungs- und Finanzvermittler), Henry Hofmann (1960, Selbstständiger).

> SPD: Thomas Schulze (1966, IT-Berater), Inge Maaßberg (1949, Einzelhandelskauffrau i.R.), Thorsten Krämer (1968, Diplom-Sozialpädagoge), Jürgen Rüttinger (1980, Maschinenbautechniker), Jonas Scheid (1985, Lehramtsanwärter), Anja Blum (1979, medizinische Fachangestellte), Dr. Matthias Horn (1965, Softwarearchitekt), Xenia Rösch (1995, Studentin), Lars Kieneck (1982, Verwaltungsjurist), Konstantinos Kasimatis (1965, staatlich geprüfter Wirtschaftsassistent), Christian Konowalczyk (1972, Freiraumplaner), Alexander Kinzel (1989, Projektmanager), Dr. Christian Kappel (1980, Softwareentwickler), Brigitte Latzel, (1949, Verlagsangestellte i.R.), Tobias Benz (1971, Altenpfleger), Lutz Pieper (1955, Rentner), Jochen Köhler (1959, Bankkaufmann), Dr. Irina Müller (1965, Internistin), Ronald Rösch (1963, Polizeibeamter), Sandra Reidel (1972, Diplom-Sozialpädagogin), Daniel Hamers (1972, Büroleiter), Marion Bender-Krämer (1967, Diplom-Sozialpädagogin).

> FDP: Ernst Klinger (1947, Steuerberater), Georg Diem (1969, Diplom-Ingenieur), Volker Liebetrau (1959, technischer Angestellter), Heidi Seeger (1954, Friseurmeisterin), Ingrid Schmitt (1959, Reiseverkehrskauffrau), Matthias Schmitt (1972, Diplom-Betriebswirt), Manfred Albrecht (1958, Baumaschinenmeister), Uwe Köhler (1963, Kraftfahrzeugmeister), Thomas Breiter (1965, technischer Angestellter), Armin Seeger (1966, Zimmermeister), Rudi Sailer, (1946, Realschullehrer a.D.), Dieter Mattern (1962, Augenoptikermeister), Birgit Kunzmann (1957, Übersetzerin), Dr. Oliver Gutzeit (1973, IT-Manager), Michael Schmitt (1954, Maschinenbauingenieur), Margaritha Drnec-Schmidt (1958, freie Architektin), Jan-David Nickel (1995, Dualer Student), Michael Harmuth (1967, freier Architekt), Ursula Panzer (1946, Lehrerin i.R.), Adrian Diem (2000, Schüler), Brigitte Sorce (1944, Steuerfachgehilfin), Bernd Müller (1959, Sanitär- und Heizungsbaumeister).

> Alternative Liste (AL): Lukas Öfele (1992, Student), Ingrid Marc-Baier (1954, Bürokauffrau), Ralf Lauterbach (1962, Pflegedienstleiter), Benjamin Alexander Gutwein (1988, DHBW-Student), Jörg Belzner (1960, technischer Lehrer), Beate Würzer (1960, psychologische Physiotherapeutin), Oliver Sievi (1969, freier IT-Berater), Christa Lauterbach (1960, medizinisch-technische Assistentin), Armin Boßerhoff (1951, Rentner), Bärbel Schrieb (1955, Physiotherapeutin), Wolfram Pfleiderer-Hatzner (1950, Diplom-Sozialarbeiter i.R.), Siobhán Whelan (1987, Jugendoffizier), Renate Wolf (1952, Rentnerin), Angelika Hatzner (1954, Ergotherapeutin), Sabine Hebbelmann (1966, Journalistin), Marianne Uhrich (1960, pharmazeutisch-kaufmännische Angestellte), Dinah Schrieb (1991, Erzieherin), Fabian Baier (1983, Filmemacher), Isabella Plotzki-Baier (1984, Sozialpädagogin).

Welche Veränderungen gibt es?

In der Hopfengemeinde treten 18 der 22 aktuellen Gemeinderäte wieder an. Aus der SPD scheiden mit Günter Köhler und Frieder Flory zwei Urgesteine aus. Zudem stehen aus der CDU Klaus Dörr und aus der AL Gerhard Hettinger nicht mehr zur Wahl; Letzterer saß seit 1989 im Sandhäuser Gemeinderat. Dafür tritt die AL mit einem neuen Gesicht an der Spitze an: Der 27-jährige Lukas Öfele führt die Liste auf dem ersten Platz an.

Vereinzelte Änderungen gibt es auch auf den vorderen Plätzen weiterer Listen, die größtenteils mit aktuellen Gemeinderäten besetzt sind: Bei der CDU steht die Arzthelferin Nicole Heidinger auf Platz acht, bei der SPD befinden sich mit Thorsten Krämer, Anja Blum und Xenia Rösch drei neue Kandidaten unter den ersten acht Listenplätzen. Die FDP ist in Sandhausen die einzige Partei, von der sämtliche aktuellen Gemeinderäte erneut antreten. Die vier Räte belegen die ersten vier Listenplätze der Liberalen.

Wie sieht die Frauen-Männer-Quote aus?

> CDU: 22,7 % Frauen, 77,3 % Männer

> SPD: 31,8 % Frauen, 68,2 % Männer

> FDP: 27,3 % Frauen, 72,7 % Männer

> AL: 52,6 % Frauen, 47,4 % Männer

Wie alt sind die Listen im Schnitt?

> CDU: 49,1 Jahre

> SPD: 48,6 Jahre

> FDP: 56,6 Jahre

> AL: 51,7 Jahre

Welche Ziele haben die Listen?

> CDU: 1. Erhalt/Erneuerung der Infrastruktur (Straßen, Kanäle, Wasser-/Abwasserleitungen und schnelles Internet); 2. Ausstattungen der Schulen und Kindergärten und Vereinsförderung auf hohem Niveau weiterführen; 3. Multifunktionales Kulturzentrum für Veranstaltungen aller Art mit modernster Technik und Gastronomie.

> SPD: 1. Bildung darf nichts kosten, Kindergartengebühren abschaffen; 2. Mehr bezahlbaren Wohnraum schaffen: Den Mietsteigerungen muss mit mehr gemeindeeigenen Wohnungen entgegengewirkt werden; 3. Verkehr sicherer machen: ein Verkehrskonzept für Sandhausen entwickeln, gefährliche Kreuzungen und Engstellen entschärfen.

> FDP: 1. Vereinbarkeit von Familie und Beruf: flexiblere Öffnungszeiten an den Kitas; 2. Bedarfsgerechtes Angebot an Gewerbeflächen und Abbau von Bürokratie; 3. "Ortskernsanierung IV" weiterführen und neues Anschlussprojekt vorbereiten.

> AL: 1. Klimaveränderungen aufhalten: Ausbau erneuerbarer Energien in Sandhausen unter Beteiligung der Bürgerschaft; 2. Sandhausen-Ticket im ÖPNV: Ticketlose oder günstige Fortbewegung innerorts ohne Auto muss möglich sein; 3. Bürgerbeteiligung und Transparenz: Bürgerideen stärker nutzen, Videostream aus Gemeinderatssitzungen.