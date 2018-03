Von Christoph Moll

Neckargemünd. In der katholischen Kirche St. Johannes Nepomuk am Marktplatz sieht es derzeit aus wie in einem gewöhnlichen Haushalt beim Frühjahrsputz: Eimer stehen herum, Lappen kommen zum Einsatz, der Staubsauger läuft und mit Bürsten wird geputzt. Doch das, was da gereinigt wird, ist alles andere als gewöhnlich: Es ist die Orgel des Gotteshauses. Die sogenannte Ausreinigung des über 50 Jahre alten Instruments war notwendig geworden, nachdem bei der Sanierung der Kirche im November des Jahres 2015 eine "Wolke" aus feinem Steinstaub ins Kirchenschiff gelangt war - was eigentlich vermieden werden sollte. Der Wasser anziehende, schmirgelnd wirkende und chemisch aggressive Staub fand seinen Weg bis ins Innere der Orgel sowie an und in die 1604 Pfeifen. Diese müssen nun alle ausgebaut und gereinigt werden - eine Herkulesaufgabe.

Vor zwei Wochen hat sich die Orgelbaufirma Göckel aus Epfenbach im Kraichgau an die Arbeit gemacht. Doch bis es so weit war, mussten Organist Klaus Bretzer und die Kirchengemeinde bei der Vorplanung alle "Register" ziehen. Die Hoffnung, dass alles schnell geht, hatte sich schnell zerschlagen. Grund waren verschiedene "Interpretationen" mit der Versicherung der ausführenden Baufirma bei der Kirchensanierung. Es ging vor Gericht. Ein zweites Gutachten wurde notwendig. Ein vom Gericht bestellter Gutachter aus Berlin nahm die Orgel schließlich Ende vergangenen Jahres unter die Lupe. Staubproben wurden genommen und im Labor untersucht. Heraus kam laut Bretzer, was ohnehin schon alle wussten: Es ist Steinstaub. Das Gutachten liegt nun seit Ende Januar vor, das Verfahren ist aber noch nicht abgeschlossen.

Hintergrund Die katholische Pfarrkirche St. Johannes Nepomuk am Neckargemünder Marktplatz wurde zwischen 1894 und 1896 als dreischiffige Hallenkirche aus Buntsandstein im neuromanischen Stil erbaut. Über dem Hauptportal steht eine Statue des Kirchenpatrons Johannes Nepomuk. Das Gotteshaus wurde zuletzt von 2014 bis 2016 unter Millionenaufwand saniert. Fast drei Jahre lang war die Kirche von einem Gerüst umgeben. Erneuert wurden unter anderem das Dach und die Sandsteinfassade, an der ein Pilzbefall festgestellt worden war. Bei diesen Arbeiten war es zu einer "Staubwolke" gekommen, die auch die Orgel im Innern des Gotteshauses in Mitleidenschaft zog. Die Orgel ist bereits die zweite in dem Gotteshaus. Sie wurde im Jahr 1966 zum Preis von 67.280 Mark von der Firma Weise aus Plattling angeschafft und im Laufe der Jahre immer wieder ergänzt. cm

Dank der Vorarbeit des engagierten Organisten konnte die mehrere 10.000 Euro teure Ausreinigung aber nun endlich beginnen. "Es geht darum, weiteren Schaden abzuwenden", erklärt der 64-jährige frühere Gymnasiallehrer, der seit dem Jahr 1974 Organist in Neckargemünd ist. Denn kurz vor Weihnachten 2017 war es durch den Steinstaub zum ersten hörbaren Schaden gekommen. Ein Register "quietschte". Die Orgelbaufirma konnte hier zunächst einmal provisorisch Abhilfe schaffen. Weitere Schäden konnten allerdings nicht ausgeschlossen werden.

Inzwischen sind fast alle Pfeifen ausgebaut. Die vorderen Pfeifen - die meisten bestehen aus einer Zinn-Blei-Legierung - bleiben etwas länger eingebaut, sodass man die Arbeiten auf den ersten Blick gar nicht sieht. Jede Pfeife wird zunächst mit einer passenden Bürste gereinigt, dann mit Pressluft ausgeblasen. Bei viel Staub wird der Sauger angeworfen. Ist der Staub entfernt, wird die Pfeife mit einem Lappen feucht abgewischt. Auch das Innenleben der Orgel wie die Windkanäle werden ausgesaugt.

Anschließend werden die Pfeifen wieder eingebaut und gestimmt - "die Tonhöhe mit der Technik, der Tonklang mit dem Ohr", wie Orgelbauer Johannes Göckel erklärt. Jede Pfeife wird mit Werkzeugen "zurechtgebogen", bis sie den perfekten Klang hat. Das dauert etwa drei Wochen, sodass die Arbeiten insgesamt etwa anderthalb Monate in Anspruch nehmen. "Wir nehmen jede Pfeife mindestens zehn Mal in die Hand", sagt Juniorchef Göckel, der derzeit mit seinem Mitarbeiter Friedbert Hummel in Neckargemünd arbeitet. Die Firma ist übrigens in ganz Europa aktiv, hat schon Orgeln in Österreich, in der Schweiz und in Norwegen gebaut.

Und wenn die Orgel ohnehin schon einmal zerlegt ist, sollen mit dem Erlös aus den regelmäßigen Freitagskonzerten und mit einer größeren Einzelspende noch ein paar Ergänzungen vorgenommen werden: So wird das Spektrum mit dem Streicherregister Gambe um eine schöne romantische Klangfarbe erweitert. "Als die Orgel in den 60er Jahren gebaut wurde, war Romantik nicht angesagt", erklärt Organist Bretzer. Der Einbau sei jetzt mit kleinerem Aufwand möglich.

Ein Register, das Cornett, wird zudem um einige tiefe Töne ergänzt, sodass die tieferen Lieder im neuen Gotteslob besser begleitet werden können. Und der altersschwache Tremulant der Orgel - dieser sorgt für einen vibrierenden und edleren Ton - wird ersetzt. Eine Reparatur würde sich nicht mehr lohnen. Die Katholisch-pfälzische Kirchenschaffnei Heidelberg gewährte übrigens einen großzügigen Zuschuss für die Sanierung der Kirche und auch für die Ausreinigung der Orgel.

Im Gottesdienst kann die Orgel derzeit nur sehr eingeschränkt genutzt werden, was sich jedoch mit der "musikarmen" Fastenzeit verträgt, erklärt Bretzer. Zu oder kurz nach Ostern könnte dann die Orgel "staubfrei" erklingen. Die nächste turnusgemäße Ausreinigung erfolgt dann erst wieder in etwa 30 Jahren.