Heiligkreuzsteinach. (pol/lyd/rl) Der seit Donnerstagabend vermisste junge Mann ist wieder da. Einer Polizeimeldung zufolge soll er am Freitagabend gegen 18 Uhr wieder wohlbehalten nach Hause zurückgekehrt sein.

Am Donnerstagabend war er nicht wie gewohnt zu seiner Wohnanschrift zurückgekehrt. Eine Überprüfungen der Umgebung seiner Wohnanschrift sowie seiner möglichen Hinwendungsorte verliefen zunächst ohne Ergebnis. Dann wurde der junge Mann am Freitagmorgen gegen 8.30 Uhr in Heidelberg in der Straße "Im Breitspiel" von einer Zeugin gesehen. Danach entfernte er sich aber.

Nachdem er am Freitagabend wieder aufgetaucht war, stellte die Polizei auch die Fahndung ein.

Update: Samstag, 6. November 2021, 1 Uhr