Heiligkreuzsteinach. (luw) Mindestens drei Wochen lang müssen sich Verkehrsteilnehmer auf der Landesstraße L535 auf Umwege einstellen: Der Abschnitt zwischen den Einmündungen von Heubacher Straße und Kreisstraße K4122 wird ab Montag, 30. November, voll gesperrt. Der Grund dafür geht auf den Absturz eines laut Regierungspräsidium Karlsruhe (RP) "kühlschrankgroßen Felsblocks" auf die Fahrbahn zurück, der bereits seit Februar für Wartezeiten auf der Strecke sorgt. Nun sollen "umfangreiche Felssicherungsarbeiten" für rund 200.000 Euro stattfinden, um die Gefahr von Steinschlägen entlang der Felswand endgültig zu bannen.

So ist mit der Ankündigung dieser Vollsperrung auch eine gute Nachricht für Autofahrer verbunden: Wenn die Arbeiten abgeschlossen sind, bedeutet das nach fast einem Jahr auch das Ende der für viele lästigen Baustellenampel bei der Grillhütte. Diese war infolge des Felsabsturzes Anfang Februar aufgestellt worden, weil nahe der Einmündung der Heubacher Straße auf die L535 eine Betonwand als provisorischer Schutz vor Steinschlag eingerichtet wurde – und damit nur noch eine Spur befahrbar war.

Seither regelt die Ampel für Betriebskosten von 40 Euro pro Tag den Verkehr an der Stelle, wie das zuständige RP im Sommer auf RNZ-Nachfrage erklärte. Damals informierte die Behörde auch darüber, dass die Bauarbeiten zur Installation eines Stahlnetzes an der Felswand nach Aufforderung der Naturschutzverwaltung aus Rücksicht auf die dortige Vegetation auf das Spätjahr verschoben worden seien.

Nun ist es also so weit: "Neben der Sicherung des Felsblocks im Bereich der Kreuzung bei der Grillhütte aus der Rutschung im Februar 2020, müssen im weiteren Verlauf der L 535 in Richtung Norden weitere Sicherungsmaßnahmen mit rückverankerten Übernetzungen aus hochfestem Stahldrahtgeflecht erfolgen", erklärte RP-Pressesprecherin Clara Reuß jetzt. Die am Montag beginnende Maßnahme dauert demnach "circa drei Wochen, sodass die Arbeiten voraussichtlich am 18. Dezember beendet sind". Da diese Arbeiten aber "sehr witterungsabhängig" seien, könnte sich das geplante Bauende verschieben.

Eine Umleitung über Vorderheubach und Lampenhain wird in dieser Zeit ausgeschildert. Die beschriebene Engstelle bei der Grillhütte bleibt für die Installation neuer Felssicherungen vorerst bestehen, sodass für das Abbiegen von der L 535 auf die Heubacher Straße und umgekehrt – also für beide Richtungen – nur eine Spur bleibt. Daher kommt auch für die Dauer der Sperrung eine Ampel zum Einsatz. "Diese wird jedoch so eingerichtet, dass die bisherigen Wartezeiten verkürzt werden", sagte Reuß.

In den vom Land Baden-Württemberg getragenen Gesamtkosten von rund 200.000 Euro seien auch die Verkehrssicherung während der Arbeiten, die neue Ampel sowie die anfallenden Betriebs-, Wartungs- und Kontrollkosten enthalten. Nicht beinhaltet sind demnach die über 12.000 Euro, die für den Ampelbetrieb zwischen dem 4. Februar und dem 30. November fällig werden.