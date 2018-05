Heiligkreuzsteinach. (mare) Oben im Odenwald wird vom Freitag bis einschließlich Montag, 20. bis 23. Oktober, gefeiert. Denn in der Obergemeinde mit den fünf Ortsteilen Lampenhain, Hilsenhain, Vorderheubach, Hinterheubach und Bärsbach ist Kerwe. Während die Wirte und Vereine die Gäste erwarten, werden in zwei Ortsteilen Kerweaktivitäten angeboten.

In Lampenhain heißt es: "Liewe Leid endlich isses so weit, in Lampeho is wider Kerwezeit." Die Kerwe des GV Liederkranz wird heute Abend mit einem Umzug ausgegraben. Treffpunkt ist um 19 Uhr bei Willi Daub. Danach geht’s zum Freudenfest ins Gasthaus "Heiß". Am Sonntag steht um 13.45 Uhr der Kerweumzug mit dem Musikverein auf dem Programm, Treffpunkt erneut bei Willi Daub. Anschließend werden zur Kerwepredigt Kürbissuppe, Kaffee und Kuchen serviert. Der Montag schließlich wird um 10 Uhr mit dem Frühschoppen im Gasthaus "Heiß" eröffnet, am Abend wird die Kerwe eingegraben.

In Hilsenhain wird das Brauchtum am Sonntag aufleben. Dann bittet die Hilsemer Dorfgemeinschaft zur Kerwe auf dem Dorfplatz, wo sich das Karussell drehen und Süßes am Gutselstand angeboten wird. Um 11 Uhr startet der Kerwebetrieb am Dorfgemeinschaftshaus, Odenwälder Spezialitäten stehen auf dem Speiseplan. Die Kerwepredigt mit Kerwepfarrer Daniel und Mundschenk Johannes geht um 15 Uhr über die Bühne, de Musikverein Heiligkreuzsteinach spielt auf und es wird den erste Hilsemer Kerwe-Straßen-Skilauf geben.