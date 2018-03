Von Thomas Seiler

Schönau. Marcus Zeitler war richtig euphorisiert. "Das macht mich alles sehr glücklich", sagte der Bürgermeister, als er die Zahlen zum Haushaltsplan 2018 vernahm. Dieser wurde erstmals nach dem neuen Haushaltsrecht in doppischer Form erstellt und weist im Gesamtergebnishaushalt einen Betrag von über 8,8 Millionen Euro aus, dem im Gesamtfinanzhaushalt rund 8,4 Millionen gegenüberstehen. Darüber hinaus sieht der Wirtschaftsplan für den städtischen Wasserversorgungsbetrieb einen Erfolgsplan von knapp 424.000 Euro und einen Vermögensplan in Höhe von fast 279.000 Euro vor. Also insgesamt etwas mehr als 700.000 Euro.

"Da sage noch einer, die Verwaltung spare sich kaputt", zeigte der Rathauschef wie schon beim Neujahrsempfang im Januar allen Kritikern die Zähne. "Der neue Haushalt hält an unserer Maxime der Nachhaltigkeit fest, denn wir haben weder mehr Geld noch mehr Schulden", betonte Zeitler.

Auch Werner Fischer, der Geschäftsführer des Gemeindeverwaltungsverbands (GVV) Schönau, ging auf den neuen, doppischen Ansatz ein. Demnach bilde der Gesamtergebnishaushalt "das Kernstück des Ressourcenverbrauchskonzepts", erklärte Fischer. Darin würden alle ordentlichen Erträge und Aufwendungen auflistet werden. Hierbei erwartet Fischer einen Überschuss von rund 195.000 Euro. "Wir erwirtschaften den Ressourcenverbrauch vollständig", sagte er nicht ohne Stolz. Im Gesamtfinanzhaushalt erfasse man dagegen alle Ein- und Auszahlungen, also die "kassenwirksamen Vorgänge". Diese verglich der GVV-Geschäftsführer mit der bisherigen Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt.

In seinen Ausführungen widmete sich Fischer zunächst der laufenden Verwaltungstätigkeit im Gesamtfinanzhaushalt. Bei den Einzahlungen aus laufender Verwaltung machten alleine Einkommenssteueranteile, Schlüsselzuweisungen und Gewerbesteuer mit knapp 6 Millionen Euro den größten Batzen der 8,4 Millionen Euro aus. Als weitere größere Posten gesellten sich beispielsweise die Grundsteuer von 619.000 Euro, Gebühren in Höhe von über 600.000 Euro und Zuweisungen für die Kinderbetreuung von 570.000 Euro hinzu.

All dies zusammen ergab laut Fischer gegenüber den Auszahlungen einen Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit von 563.000 Euro. Dass die Auszahlungen dabei etwas geringer ausfallen, hängt sicherlich mit dem sorgfältigen Umgang der Finanzen durch den Bürgermeister zusammen. Dennoch schlägt hier die Zuweisung für die Kinderbetreuung in Höhe von rund 1,4 Millionen als einer der größten Einzelposten zu Buche - und das neben den Personalausgaben sowie den Umlagen für den Kreis, den Finanzausgleich, die Gewerbesteuer oder für den Abwasserverband und den Gemeindeverwaltungsverband.

Als beachtlich werteten Fischer und später auch Zeitler das Investitionsvolumen von über zwei Millionen Euro. Beide hielten ebenfalls die Aufnahme eines Darlehens in Höhe von 550.000 Euro für vertretbar. Die Investitionen fließen dabei in die Sanierung des Awo-Gebäudes sowie in die Erneuerung der Straßen In den Kreuzwiesen und Heddesbacher Straße. Ferner stehen ein mittleres Löschfahrzeug für die Feuerwehrabteilung Altneudorf sowie Urnenwände und Baumfelder an. Ebenso behält man die Breitbandversorgung, den Digitalfunk und die Straßenbeleuchtung genauso im Auge wie die Erneuerung der Heizungsanlage im evangelischen Kindergarten.

"Der Stand der Liquidität beläuft sich derzeit auf knapp 1,7 Millionen Euro", vermeldete Fischer weiter. Da man zusätzlich 195.000 Euro Schulden tilge, beläuft sich der Schuldenstand momentan auf 2,8 Millionen Euro - das sind umgerechnet 650 Euro pro Einwohner. Trotz dieser positiven Entwicklung trat Fischer dennoch kräftig auf die Euphoriebremse: "Wir befinden uns in einer Zeit, in der wir von hohen Steuereinnahmen und Finanzzuweisungen profitieren", mahnte er.

Ein Bonbon gab es trotzdem für alle Bürger: "Die Gebühr bei der Wasserversorgung bleibt unverändert", erklärte der GVV-Geschäftsführer. Auch den Schuldenstand von knapp 1,4 Millionen Euro beim Eigenbetrieb Wasserversorgung hielt er nicht für so dramatisch, da Erneuerungen der Wasserleitung im Bereich der Hauptstraße zwischen Einmündung Ringmauerweg und der Ziegelhäuser Straße anstehen.

Mit Blick auf den höheren Aufwand im Bereich der Kinderbetreuung, da man jetzt eine dritte Gruppe bei den "Kleinen Strolchen" benötige, konnte sich Bürgermeister Marcus Zeitler einen Kommentar nicht verkneifen: "Wir Schönauer sind halt ein fruchtbares Volk", sagte der Rathauschef in seiner humorvollen Art. Er appellierte daher nicht nur an die Gemeinderäte, sich "kräftig ans Werk" zu machen, um möglichst bald die 4500-Einwohner-Grenze zu sprengen.

Bei einem solchen Ansinnen musste das Gremium schmunzeln. Was die Bürgervertreter aber nicht daran hinderte, dreimal mit dem nötigen Ernst zuzustimmen: Einhellig befürwortete der Rat die Umstellung auf das neue kommunale Haushaltsrecht, die Bildung der drei dazu notwendigen Teilhaushalte sowie den Haushaltsplan 2018 (siehe auch Artikel unten).