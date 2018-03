Von Thomas Seiler

Heiligkreuzsteinach. Die nun durchgeführte Umstellung auf die doppische Haushaltsstruktur bringt Heiligkreuzsteinach viele Vorteile. Aber was die finanzielle Situation angeht, so hat sie einen Nachteil: Man erkennt jetzt auf den ersten Blick, wie es um die Kommune bestellt ist. "Die Lage ist angespannt", vermeldete daher auch der Geschäftsführer des Gemeindeverwaltungsverbands (GVV) Schönau, Werner Fischer, als er dem Gemeinderat das Zahlenwerk für das laufende Jahr vorlegte. So besitzt der Gesamtergebnishaushalt eine Summe von über 5,4 Millionen Euro und der Gesamtfinanzhaushalt liegt bei knapp fünf Millionen Euro.

Ein Problem erkannte der GVV-Ge-schäftsführer vorrangig beim Gesamtergebnishaushalt, dem "Kernstück des Ressourcenverbrauchskonzepts". Denn hier sind jetzt alle ordentlichen Erträge und Aufwendungen aufgelistet. "Wir erwarten ein Negativergebnis von rund 95.000 Euro, das es jetzt zu erwirtschaften gilt", lautete Fischers Prognose.

Im Gesamtfinanzhaushalt erfasst man dagegen alle Ein- und Auszahlungen, also die kassenwirksamen Vorgänge, die Fischer mit der bisherigen Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt verglich. Hierbei gibt es einen Überschuss, nun "Cash Flow" genannt, von etwas mehr als 100.000 Euro. "In Zeiten sprudelnder Steuereinnahmen ist uns das zu wenig", bemerkte Bürgermeisterin Sieglinde Pfahl dazu. Deshalb gelte es für sie, "alle Ausgaben auf den Prüfstand zu stellen".

Gerade die laufende Verwaltungstätigkeit im Gesamtfinanzhaushalt stand zunächst bei Fischer im Vordergrund. Bei den Einzahlungen aus laufender Verwaltung machten alleine Einkommenssteueranteile und Schlüsselzuweisungen mit über 2,8 Millionen Euro den größten Batzen der knapp fünf Millionen Euro aus. Bei den Ausgaben schlagen neben den Personalkosten vor allem die Zuweisung für die Kinderbetreuung in Höhe von rund 850.000 Euro als größter Einzelposten zu Buche. Hinzu gesellen sich die Umlagen für den Kreis, den Finanzausgleich, die Gewerbesteuer oder für den Eichelberg- und den Gemeindeverwaltungsverband.

"Nach allen Zuschüssen und Gebühren müssen wir einen Zuschuss von 450.000 Euro finanzieren", sagte Fischer gerade zur Kinderbetreuung. Diese Ausgabe ist für die Rathauschefin, wie sie später kommentierte, allerdings "bitter notwendig". Denn: "Wir schaffen für unsere jungen Familien die Möglichkeit, Familie und Beruf zu vereinbaren und eröffnen obendrein die Option für eine Ansiedlung bei uns."

Als beachtlich werteten Fischer und im Anschluss daran auch Pfahl das Investitionsvolumen von 849.000 Euro. Vertretbar hielten sie ebenfalls die Aufnahme eines Darlehens von 400.000 Euro. Die Schwerpunkte der Investitionen liegen hier in der Fortführung des schnellen Internets, der Trinkwasserversorgung mit neuen Leitungen im Heddesbacher Weg, der Straßensanierungen im Geisberg und Bauernwald sowie in der Ausrüstung der Feuerwehr mit Digitalfunk, unterschiedlichen Anschaffungen für den Bauhof, der Restsanierung des Rathauskellers, im Umbau einer behindertengerechten Toilette in der Steinachtalhalle, der Erneuerung des Mühlrades und nicht zuletzt im öffentlichen WLAN in der Dorfmitte.

"Der Stand der Liquidität beläuft sich derzeit auf etwas mehr als 1,3 Millionen Euro", erklärte Fischer weiter. Da man zusätzlich rund 187.000 Euro Schulden tilge, belaufe sich der Schuldenstand momentan auf 1,5 Millionen Euro - das ergibt eine Pro-Kopf-Verschuldung von 601 Euro.

Trotz dieser Zahlen reicht es aus Sicht des GVV-Mannes nicht aus, auch in den nächsten Jahren den sich etwas in Schieflage befindenden Finanzpfad zu verlassen. Er schlug daher eine Erhöhung der Einnahmen vor, indem die Gebühren zur Kinderbetreuung genauso wie die Grundsteuer angepasst werden. Darüber hinaus sollte man die Erschließung neuen Baulands ins Auge fassen, um die Einwohnerzahl von etwa 2600 zu erhöhen.

Hier hakte die Bürgermeisterin ein, die sich ebenfalls mehr Neubürger wünscht. "Die gemeindeeigene Fläche am Friedhof steht erneut im Fokus", erklärte sie.

Damit Heiligkreuzsteinach weiterhin ein "liebenswerter Wohn- und Arbeitsmittelpunkt" sowie eine "attraktive und zukunftsfähige Gemeinde" bleibt, setzte das Ortsoberhaupt wiederum verstärkt auf das gemeinsame Engagement. Ihre deutlichen Beispiele dazu: Der Einsatz bei der Integration der Menschen auf der Flucht, die Einrichtung eines zu wählenden Jugendbeirats sowie das große Jubiläumsfest im Juli unter dem Motto "Fünf Jubiläen - ein Fest - Kreizstonisch feiert". All das überzeugte natürlich die Räte, sodass sie am Ende sämtlichen Plänen das einstimmige Plazet erteilten.