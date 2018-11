Von Benjamin Miltner

Bammental. Jetzt geht plötzlich alles ganz schnell: Bereits am morgigen Dienstag werden die Arbeiten in der Industriestraße fortgesetzt. Der gut vierwöchige Stillstand auf der Großbaustelle in der Bammentaler Ortsdurchfahrt findet damit endgültig ein Ende. "Wir haben das Wochenende für intensive Nachverhandlungen genutzt und sind uns mit einer Firma einig geworden", verkündete Bürgermeister Holger Karl am Sonntag auf Nachfrage der RNZ.

Mit der "Carsten Grimmig GmbH" übernimmt ein Bauunternehmen aus Heidelberg die Arbeiten, die die Firma Peter Gross seit Ende Oktober ruhen lassen und am vergangenen Freitag endgültig abgegeben hatte. Die Arbeiter kennen sich bereits in Bammental aus: Seit Mitte April sorgen sie für die Sanierung des Dammwegs. Diese soll am heutigen Montag abgeschlossen werden - geplant war Ende September. Dennoch sind die Gemeinde und die Anwohner mit dem dortigen Baustellenverlauf zufrieden.

Ab Dienstag soll es also auch in der Industriestraße weitergehen. "Priorität haben dabei ganz klar die dortigen Anwohner", betont Rathauschef Holger Karl. Über Monate können die Bewohner schon nicht mehr mit dem Auto auf ihr Grundstück fahren, sie spüren die Belastungen durch die Baustelle am stärksten. Die vergangenen vier Wochen mussten sie diese Umstände weiter hinnehmen, ohne dass sich der Zustand vor ihrer Haustüre veränderte. "Wir wollen ihnen so schnell wie möglich wieder ein normales Leben ermöglichen", sagt Karl.

Daher wird in den kommenden zwei Wochen zunächst intensiv an den Gehwegen gearbeitet. "So lange werden wir ohne Vollsperrungen auskommen und weiter unsere einspurige Lösung beibehalten", erklärt Bauamtsleiter Oliver Busch. Bedeutet: Die Industriestraße bleibt für Fahrzeuge in Richtung Neckargemünd weiter befahrbar, der Gegenverkehr wird über die Hauptstraße umgeleitet. Details zum weiteren Ablauf will die Gemeinde dann bei einer Einwohnerversammlung am Mittwoch, 21. November, preisgeben.

Das Ziel ist klar: "Wenn uns das Wetter keinen Strich durch die Rechnung macht, dann wollen wir die Industriestraße vor Weihnachten für den Verkehr komplett freigeben", sagt Holger Karl. Der Bürgermeister weiß, dass nicht nur die Anwohner, sondern der ganze Ort danach lechzt, die Einschränkungen durch die Baustelle loszuwerden. Damit sind die Mehrbelastung durch den Umleitungsverkehr in der Hauptstraße, das Verschieben der Bushaltestellen und die Anfahrtsschwierigkeiten für Schüler und Eltern gemeint. All das soll Ende Dezember vorbei sein - schließlich hat Bammental lange genug darauf gewartet.