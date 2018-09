Lobbach-Lobenfeld. (rok) Wenn sich Bürgermeister Edgar Knecht irgendwo im Land vorstellt, wissen alle, was seine Gemeinde ausmacht: Kloster, Manfred-Sauer-Stiftung, Golfplatz. "Nicht immer in dieser Reihenfolge." Der Platz des Golfclubs Heidelberg-Lobenfeld, einer der schönsten bundesweit, ist fraglos eine der Attraktivitäten der Region. Die sanfte Hügellandschaft im idyllischen Biddersbachtal hat seinen Reiz, und man kann den Gründervätern des Golfclubs noch heute dazu gratulieren, dass sie dieses schöne Fleckchen Erde ausgesucht haben. Die Gründung ist jetzt 50 Jahre her. Am Wochenende wurde im Clubhaus Jubiläum gefeiert - und zwar auf durchaus hohem Unterhaltungsniveau. Draußen auf dem Platz würde man sagen: "Ganz großes Golf."

Zu einem 50. Geburtstag gehören die Gratulanten, von denen sich eine ganz stattliche Anzahl einstellte: Sie erinnerten an die Schwierigkeiten der Gründung des Golfclubs. Der Golfsport stand im Jahr 1968 noch sehr im Zeichen des elitären Sports. "Da hat sich viel verändert", sagte auch Joachim Hinz vom Golfclub Heidelberg-Lobenfeld zu Beginn. Heute fühlen sich viele Menschen vom Golfsport angesprochen, zumal sein Club für seine vorbildliche Jugendarbeit und das Behinderten-Golf ausgezeichnet wurde.

"Heidelberg-Lobenfeld" sei einer der am besten aufgestellten Clubs im Land, bestätigte Otto Leibfritz, Präsident des baden-württembergischen Golfverbands. Der Platz ist zudem "eine echte Herausforderung", will heißen: Wer hier ein gutes Spiel machen will, der muss mindestens ordentlich Golf spielen können. Die Hügellandschaft verlangt auch konditionell einiges ab. Der Club ist für den Sportkreischef und Vizepräsidenten des badischen Sportbundes Nord, Gerhard Schäfer, zudem "ein Prunkstück der Region."

Die Mitglieder und Gönner des Clubs, Angelika und Manfred Lautenschläger, konnten am Samstag nicht dabei sein, schickten aber einen Brief, in dem sie ankündigten, dass sie für jedes Jahr des Clubs 1000 Euro spenden werden, 50.000 Euro insgesamt. Zur Hälfte soll die Summe für die Jugendarbeit eingesetzt werden, schrieb Lautenschläger.

Die charmante Kunst der Unterhaltung servierten schließlich die Künstler, die das Jubiläum am Abend zu einem Fest mit hohem Unterhaltungswert machten: Dustin Waree, der dynamische Rocker, der die Gitarre gegen das Einrad eintauschte, kam als Sänger, Moderator und Artist. Marina Skulditskaya, die zu den besten Handstandartisten gehört und mit ihrer Präsentation international gefeiert wird, zeigte Handstand-Equilibristik und eine rasante Hula-Hoop-Darbietung. Seit mehr als 30 Jahren ist der vielseitige Komiker, Bauchredner und Entertainer Kay Scheffel auf den deutschen Varietébühnen unterwegs. Er gehört zu den beliebtesten Conférenciers des Mannheimer Palazzo und ist ein Garant für genialen Klamauk. Außerdem gilt er als "Inkarnation des legendären Heinz Erhardt". Wenn es darum geht, das Publikum zum Lachen zu bringen, ist Kay Scheffel unschlagbar. Gemeinsam mit dem Feuerkünstler Stefan Prekär und dem Sänger Dario gelang es den Künstlern, den Abend zu einem wahren Fest zu machen.