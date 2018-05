Warnung an einer Trafostation: Hier wird Starkstrom in 230 Volt umgewandelt. F.:fre

Von Thomas Frenzel

Leimen. Ralf Lutsch gehört zu den gleichermaßen treuen wie aufmerksamen Besuchern der Ratszusammenkünfte in der Großen Kreisstadt. Bei der zurückliegenden Sitzung waren dem Elektromeister im Ruhestand einige Informationen durch Oberbürgermeister Hans D. Reinwald zu verdanken, die ohne seinen Auftritt bei der Bürgerfragestunde wohl nicht an die Öffentlichkeit gelangt wären. Es ging um das in der Stadt verlegte Stromnetz, das die Stadt zurückkaufen möchte, und um das Hofgut Lingental, das die vormalige Besitzerfamilie Hofbauer nach einem erheblichen Überflutungsschaden bekanntlich aufgegeben und verkauft hatte.

Die ab dem 4. Juni anstehende Sperrung der Landesstraße L 600 zwischen Leimen und Gaiberg ist vor allem den Arbeiten an der Kanalisation im Ortsteil Lingental geschuldet. Ralf Lutsch erinnerte daran, dass Starkregen vor zwei Jahren im Hofgut zu Wasserschäden im hohen sechsstelligen Bereich geführt hatte, für die seitens der Hofbauers eine ungenügende Abwasserableitung durch die Stadt verantwortlich gemacht wurde. Auf die Frage, ob es hier noch eine Schadensersatzforderung gäbe, ließ der OB wissen, dass das Beweissicherungsverfahren noch laufe und nur ein erster Entwurf eines Gutachtens vorliege. Reinwald: "Mehr kann ich noch nicht sagen."

Wohl berufsbedingt hakte Ralf Lutsch beim Thema Strom intensiver nach. Sein Ansatzpunkt: die Ende September anlaufende Elektro- und sonstige Innensanierung des historischen Rathauses. Die Erneuerung der dortigen, teilweise noch zweiadrigen Elektroleitungen, bei denen laut OB - auch mit Blick auf das noch laufende Zuschussprogramm des Landes - "dringender Handlungsbedarf" besteht, könnte aus Sicht des Elektromeisters a. D. durch eine marode Stromversorgung ad absurdum geführt werden.

Explizit nannte Ralf Lutsch die sieben stadteigenen Trafostationen, über die Leimens Stromabnehmer - auch das Rathaus - versorgt würden. Abgesehen davon, dass die Trafos mit kontaminiertem Öl befüllt seien, würden die Stationen seines Wissens auch schon länger nicht mehr gewartet. Und einen TÜV gebe es nicht für Trafostationen. Lutsch: "Da kann es von heute auf morgen knallen." Und wenn in einer Trafostation nichts mehr gehe, nutze dem Rathaus auch die schönste Elektrosanierung nichts. Ob diese für ihn unhaltbare Situation mit dem von der Stadt geplanten Rückkauf des Stromnetzes zusammenhänge?

Der OB antwortete hier eher ausweichend. In Sachen Rückkauf laufe derzeit die Bewertung des Stromnetzes durch die Süwag Energie AG; diese gehört zum Energieversorger RWE. Derzeit gehöre das Stromnetz der Netze BW GmbH; diese ist Teil des EnBW-Konzerns. Zeitziel sei es, dass die Süwag das Stromnetz 2019 übernehme und es 2020 auf die Stadt übergehe. Damit meinte der OB wohl die gemeinsame Energiegesellschaft Leimen, an der die Süwag 74,9 Prozent der Anteile hält.

OB Reinwald räumte freimütig ein, dass bei Stromnetz und Trafostationen "nicht der neueste Stand" herrsche. Und er sicherte dem fragenden Elektromeister Ralf Lutsch zu, dass dessen Hinweisen bezüglich der Trafostationen "nachgegangen" wird.