Der Tatort in der in der Handschuhsheimer Landstraße in Dossenheim: Im Haus links lebten Angehörige der jüdischen Familie Oppenheimer, im hellblauen Haus rechts der Ortsbauernführer Fritz Lorenz. Foto: Alex

Von Christian Burkhart

Dossenheim. 80 Jahre waren es am 9. November her, dass uniformierte SA-Männer zusammen mit Dossenheimer Bürgern das Haus der jüdischen Familie Oppenheimer in der Handschuhsheimer Landstraße 6 verwüsteten und die Inhaftierung des Familienmitglieds Sally Oestreicher im Konzentrationslager Dachau veranlassten. Pünktlich zum "Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus" am Sonntag gibt es hierzu neue Erkenntnisse. Sie entstammen einem kürzlich im Karlsruher Landesarchiv Baden-Württemberg zutage geförderten Dokument.

Bei diesem Dokument handelt es sich um ein nach dem Kriegsende verfasstes Schreiben einer Dossenheimer NS-Verfolgten. Ihr Name: Anna Krumm. Sie bezeugt darin, dass im November 1938 ein damals ortsbekanntes NSDAP-Mitglied eingegriffen habe, als uniformierte SA-Männer und Dossenheimer Bürger in seiner Nachbarschaft das Haus Oppenheimer verwüsteten. Sein Name: Fritz Lorenz. Er war von 1933 bis 1942 der Ortsbauernführer des Dorfes und gehörte ab 1933 auch dem gleichgeschalteten Gemeinderat an sowie ab 1938 dem Vorstand der Spar- und Darlehnskasse.

Nachdem der 1901 gegründete Spar- und Darlehnskassenverein Dossenheim im Jahr 1937 die Landesproduktenhandlung und das Wohnhaus des jüdischen Kaufmanns Sigmund Oppenheimer (*1875, †1942 in Auschwitz) in der damaligen Goethestraße 5 (heute: Beethovenstraße 24) "arisiert" hatte, gab es in der Gemeinde nur noch ein einziges jüdisches Wohnhaus. Dieses stand westlich der "Chaussee", wie die heutige Bundesstraße 3 damals genannt wurde. Dieses Haus - die Adresse: Handschuhsheimer Landstraße 6 - gehörte Sigmunds jüngstem Bruder, dem Heidelberger Kaufmann Sally Oppenheimer (*1886, †1942 in Pau bei Gurs).

Die Dossenheimer NS-Verfolgte Anna Krumm sagte nach dem Krieg zugunsten von Fritz Lorenz aus. Repro: CB

Der Dossenheimer Landwirt Karl Friedrich Lorenz (*1898, †1982), genannt "Fritz", wohnte mit seiner Familie in der unmittelbaren Nachbarschaft, in der Handschuhsheimer Landstraße 2. Dazwischen befand sich nur das Haus, in dem der Sattler und Polsterer Hermann Schmich (*1905, †1989) mit seiner Familie lebte.

Fritz Lorenz war schon zum 1. Oktober 1930 in die NSDAP eingetreten und hatte die Mitgliedsnummer 334280. Dessen ungeachtet war und blieb er auch als Ortsbauernführer Lorenz evangelischer Christ. Als ihn die örtliche Parteiführung 1939 bedrängte, aus der Kirche auszutreten, weigerte er sich und schickte diesbezüglich sogar einen Beschwerdebrief nach Berlin, was ihm eine Rüge durch die NS-Kreisleitung eingebracht haben soll. Von September 1942 bis November 1944, als US-amerikanischen Truppen in jene Gegend vorstießen, leitete er als Pächter einen größeren landwirtschaftlichen Betrieb im elsässischen Hürtigheim nordwestlich von Straßburg.

Während der Kaufmann Sigmund Oppenheimer erst nach der "Arisierung" der um 1880 von seinem Vater gegründeten Firma mit seiner Familie aus Dossenheim nach Heidelberg zog, lebte dort sein Bruder Sally schon seit 1919. In seinem Dossenheimer Haus ließ Sally Oppenheimer unterdessen seine beiden verwitweten Schwestern wohnen: Rosa Oestreicher (*1877, †1953 in Israel) und Lina Bender (*1883, †1981 in Baden-Baden). Sie waren nach dem Tod ihrer Ehemänner wieder aus Eberbach beziehungsweise Frankenthal wieder in ihr Bergsträßer Heimatdorf zurückgekehrt.

Rosa Oestreicher betrieb während der 1930er-Jahre in dem Haus Handschuhsheimer Landstraße 6 eine Pension für Feriengäste. Zeitweise wohnten hier auch ihre beiden Söhne, der Kaufmann Hermann (*1901, †1965) und der Elektroingenieur Sally Oestreicher (*1905, †1961 ?). Während Hermann bereits 1937/38 auf dem Umweg über Persien nach Palästina ausgewandert war, wurde Sally im November 1938 bei dem Überfall auf das Haus angetroffen.

Er wurde verhaftet und vom 11. bis 18. November unter der Häftlingsnummer 21983 im KZ Dachau bei München eingesperrt. 1938/39 wanderte er - offenbar auf dem Umweg über die Philippinen - in die USA aus. Seine Mutter Rosa flüchtete nach der Demolierung der Wohnungseinrichtung zu ihren Brüdern nach Heidelberg und wurde im Oktober 1940 mit diesen nach Gurs deportiert. Seine Tante Lina flüchtete nach Straßburg, zu ihrer in Frankreich verheirateten Tochter und - nach dem Sieg der Wehrmacht über Frankreich - 1941 weiter nach Argentinien.

Dieser Ausschnitt aus einem Gruppenbild in einem alten Fotoalbum soll Fritz Lorenz zeigen, der von 1933 bis 1942 Ortsbauernführer in Dossenheim war. Repro: CB

Anna Krumm, geborene Keuthen (*1896, †1979), war indessen die Witwe von Georg Gramlich (*1898, †1939), der zu Lebzeiten Oberrheinischen Eisenbahn-Gesellschaft (OEG) als Lokführer beschäftigt war. Sie und ihr zweiter Ehemann Gustav Adolf Krumm (*1890, †1959) - dieser war angeblich Kommunist - sollen Zeitzeugen zufolge während des Krieg wegen des streng verbotenen Hörens feindlicher Radiosendern von Dossenheimer Mitbürgern denunziert und zeitweise inhaftiert gewesen sein. Sie wohnten ebenfalls westlich der "Chaussee" und zwar weiter nördlich, im Frauenpfad 2. Die Entfernung zum Haus Lorenz betrug rund 125, die zum Haus Oppenheimer rund 150 Meter.

Und es ist Anna Krumms Schreiben vom 13. Mai 1947, das dem vormaligen Ortsbauernführer Fritz Lorenz bei dessen Verhandlung vor der Heidelberger Spruchkammer zugute kommen sollte.

In diesem Schreiben heißt es unter anderem: "Ich selbst war politisch verfolgt und ein Jahr in Untersuchungshaft, bis zur Befreiung durch die Amerikaner. Ich entsinne mich auch der Überfälle und der Verschleppung von Juden im November 1938. Eines Abends hielt auf der Straße ein von Heidelberg kommendes Auto mich an und frug nach einem Oppenheimer junior, ob derselbe anwesend sei und wo er wohne. Ohne zu ahnen was vorging, ging ich meiner Wege, bis ich nach kurzer Zeit einen kolossalen Lärm aus dem Hause Oppenheimer hörte.

Es handelte sich um uniformierte SA, die in das Haus eingedrungen waren und Möbelstücke usw. demolierten. Auch Ortseinwohner beteiligten sich an diesem Überfall. Herr Fritz Lorenz, der von dieser Sache erfuhr, ging in das Haus hinein, wies die anwesenden Personen strikte hinaus, mit dem Bemerken: ‚Jetzt ist es genug, schämt ihr euch nicht?‘ und schloss die Türe unter Drohungen gegen sich ab. Das hat ein Ortsbauernführer fertiggebracht."

Auch die am 12. Dezember 1945 - zunächst als Christlich Soziale Union (CSU) - neu gegründete Ortsgruppe der Christlich Demokratischen Union (CDU) erklärte am 6. Oktober 1947 zugunsten von Fritz Lorenz: "Ganz besonders hat seine Haltung bei der seinerzeitigen Judenaktion, bei der er persönlich zum Schutze des hier wohnhaft gewesenen Juden Oppenheimer eingetreten ist, bewiesen, dass es sich bei ihm um einen Parteigenossen handelte, der nie das Mitgefühl für seine Mitmenschen verloren hatte, auch wenn dieses, gerade in jener Zeit, ein Jude war." Auch dieses Schreiben findet sich im Karlsruher Landesarchiv.

Den Unterlagen der Heidelberger Spruchkammer ist aber auch noch anderes zu entnehmen: Der Öffentliche Kläger hielt Fritz Lorenz für einen "Belasteten" (Gruppe II). Lorenz selbst sah sich aber nur als "Mitläufer (Gruppe IV). Die Spruchkammer wiederum wählte den Mittelweg: Sie stufte ihn am 22. Oktober 1947 als "Minderbelasteten" (Gruppe III) ein. Seine Bewährungsfrist wurde auf zwei Jahre und seine in einen Wiedergutmachungsfonds einzuzahlende Sühne auf 500 Reichsmark festgesetzt. Zudem musste Fritz Lorenz die Verfahrenskosten tragen.