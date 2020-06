Gaiberg. (pol/mare) Nach einer 80-jährigen Vermissten suchte die Polizei am Freitagabend. Die demente Frau war zuletzt gegen 12 Uhr auf einem Parkplatz am Gaiberger Weg gesehen worden. Per Hubschrauber und mit Spürhunden suchte die Polizei in den Feldern und Waldgebieten rund um Gaiberg nach der Vermissten.

Kurz nach Mitternacht meldete die Polizei, dass die Frau wieder gefunden wurde. Der entscheidende Hinweis sei von einem Bürger gekommen. Nach einer kurzen medizinischen Begutachtung brachten die Beamten die 80-Jährige wieder zu ihrer Wohnanschrift.

Update: Samstag, 27. Juni 2020, 0.45 Uhr