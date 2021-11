Bammental. (cm) Timo Winkelbauer ist der Schock auch über einen Tag danach noch anzuhören. "Es war wie in einem schlechten Film", kann der Kommandant noch immer nicht fassen, welch furchtbarer Unfall in der Nacht auf Samstag am Reilsheimer Bahnhof geschehen ist. Ein Jugendlicher stürzte zwischen einen anfahrenden Zug und die Bahnsteigkante. Der 16-Jährige überlebte mit schwersten Verletzungen. Vor rund zehn Jahren hatte sich an fast derselben Stelle ein ähnlicher Unfall ereignet, bei dem ein 19-Jähriger ums Leben gekommen war. "Es war nun fast alles wie damals", sagt Winkelbauer ungläubig.

Was ist nun geschehen? Julia Hiegl, Sprecherin der für den hiesigen Bahnbetrieb zuständigen Bundespolizeiinspektion in Karlsruhe, berichtet auf RNZ-Nachfrage, dass sich gegen Mitternacht eine Gruppe von acht Jugendlichen am Reilsheimer Bahnhof am Gleis in Fahrtrichtung Sinsheim aufhielt. Möglicherweise waren die Jugendlichen gerade mit dem Zug eingetroffen, der noch im Bahnhof stand. Ein Jugendlicher aus der Gruppe, ein 16-Jähriger, sei neben der gerade wieder anfahrenden S-Bahn hergerannt, um einen Freund darin zu "verabschieden", so Hiegl. Dabei sei der Junge ohne fremdes Zutun gestolpert, gestürzt und zwischen den Zug und die Bahnsteigkante gefallen. Was dann genau geschah, sei nicht ganz klar. Der 16-Jährige sei jedenfalls ins Gleisbett gezogen worden. Er erlitt laut der Polizeisprecherin schwerste Verletzungen im Armbereich und kam nach der Erstversorgung vor Ort in ein Krankenhaus. Seine Freunde wurden von Notfallseelsorgern der Feuerwehr betreut. Zum genauen Unfallhergang werde noch ermittelt. Der Triebfahrzeugführer jedenfalls habe nichts mitbekommen und seine Fahrt fortgesetzt, so Hiegl.

Feuerwehrchef Winkelbauer meint, dass der 16-Jährige noch einen Schutzengel hatte. Neben der vorbildlichen Erstversorgung durch die Jugendlichen habe der Junge nur überlebt, da der Notarzt so schnell vor Ort gewesen sei. Dies sei dem von Dr. Sönke Müller geführten örtlichen Notfallstandort zu verdanken. Dieser sei extrem wichtig.

Nicht nur für die Augenzeugen, sondern auch für die Feuerwehrleute sei eine seelsorgerische Betreuung notwendig gewesen, berichtet Winkelbauer. Für einige der rund 20 Einsatzkräfte sei der 104. Einsatz des Jahres 2021 besonders schlimm gewesen. Sie waren schon vor zehn Jahren dabei. Nun unterstützen sie den Rettungsdienst und die Polizei bei den Ermittlungen. Am Mittwoch soll es noch eine Nachbesprechung geben. "Wir haben einfach nur noch funktioniert und waren wie in einem Tunnel", so Winkelbauer.