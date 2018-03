Eppelheim. (pol/mare) Ein fünfjähriger Junge ist am Mittwochnachmittag bei einem Verkehrsunfall in der Grenzhöfer Straße leicht verletzt worden. So berichtet es die Polizei.

Und das war geschehen: Ein 73-jähriger Toyota-Fahrer war in Richtung Plankstadt unterwegs, als er gegen 13.30 Uhr an der Einmündung Jakob-Ruppert-Straße eine rote Ampel überfuhr. Trotz Vollbremsung erfasste er das Kind, das gerade bei Grün mit seiner Mutter die Straße überquerte, noch leicht.

Der Junge stürzte zu Boden und wurde nach seiner notärztlichen Behandlung in eine Klinik gebracht, wo er zur Beobachtung die Nacht verbringen wird. Sachschaden am Fahrzeug des Verursachers entstand nicht.