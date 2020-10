Eppelheim. (mün) In einer Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge ist ein Corona-Ausbruch zu verzeichnen. 10 Menschen sind mit Covid-19 infiziert. Das ergab eine Testung aller 37 Bewohner am Donnerstag, teilt der Rhein-Neckar-Kreis mit.

Für die 27 Flüchtlinge, die nicht infiziert sind, wurden Quarantäne verhängt. Nach Angaben einer Sprecherin des Landkreises Rhein-Neckar bringt man die negativ Getesteten nicht anderweitig unter und deshalb wurde Quarantäne angeordnet. Jetzt werden die 37 Menschen in der Eppelheimer Unterkunft mit einer Cateringfirma versorgt.

Beim Gesundheitsamt Rhein-Neckar befürchtet man, dass die 10 Infizierten auch Kontakt zu Menschen in 3 weiteren Flüchtlingsunterkünften in Eppelheim gehabt haben könnten. Die Bewohner dieser 90 Unterkünfte der Stadt Eppelheim sollen am Montag alle komplett vom Gesundheitsamt getestet werden. Bis dahin werden sie nicht unter Quarantäne gestellt, so die Sprecherin des Rhein-Neckar-Kreises.

Mit den neuen Infektionsfällen in Eppelheim steigt die 7-Tages-Inzidenz des Rhein-Neckar-Kreises und der Stadt Heidelberg damit bei 12,7 (Rhein-Neckar-Kreis: 12,2 und Stadt Heidelberg: 14,4).