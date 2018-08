Eppelheim. (rnz/mare) Mal schnell ein Glas Wasser gegen die Hitze war in rund 14 Reihenhäusern in Eppelheim am Donnerstag nicht möglich. Wie die Stadtwerke Heidelberg mitteilen, sorgte ein Wasserrohrbruch in der Schillerstraße dafür, dass Wasser und Strom abgestellt werden mussten.

Um 15.16 Uhr meldete die Eppelheimer Feuerwehr den Wasserrohrbruch. Entdeckt worden war das Leck, als der Keller eines Hauses mit Wasser vollgelaufen war. Die Feuerwehr pumpte das etwa 10 Zentimeter hoch stehende Wasser mit zwei Tauchpumpen ab.

Die Stadtwerke Heidelberg sind aktuell vor Ort und haben nach eigener Aussage die Ursache des Schadens bereits lokalisiert. Betroffen von der Wasserabstellung sind rund 14 Reihenhäuser. Sicherheitshalber wurde darin vorübergehend auch der Strom abgestellt.

Inzwischen sind sie jedoch wieder mit Strom versorgt. Voraussichtlich gegen 21 Uhr werden auch die Arbeiten am Wasserrohrnetz beendet sein.

Update: 2. August 2018, 17.51 Uhr