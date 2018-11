Dossenheim. (dw) Überraschungen gab es bei der öffentlichen Beratung des Entwurfs zum Vermögenshaushalt 2019 kaum. Hallenbad, Parkplatzanlage bei der Schauenburghalle, Frankenweg und Feuerwehr sind Maßnahmen, in die die Gemeinde investieren will. Sie waren schon zuvor bekannt. Die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses (HuF) tauschten sich eher zu anderen Punkten aus. Es ging um die Verbindlichkeit des Zahlenwerks und um das Gelände des ehemaligen Steinbruchs Vatter.

Jochen Matenaer (SPD) hatte angeregt, "den schönsten Weg" in naher Zukunft öffentlich machen zu wollen. 2019 beginnt die nahe Zukunft allerdings nicht. Zumindest ist kein Geld für eine solche Maßnahme vorgesehen. Hermann Fischer (FDP) unterstützte die Anregung, bat aber um einen Zaun. Bürgermeister Hans Lorenz befürwortete den Vorschlag ebenfalls. Die "ursprüngliche Planung" sei allerdings nicht ganz einfach umzusetzen. Es geht dabei vor allem um den Naturschutz.

Die Verbindlichkeitsdiskussion entzündete sich an der "Erneuerung der Beschallungsanlage" in der Jahnhalle. Hierzu war für 2018 auf CDU-Antrag Geld im Haushalt eingestellt worden. Die Ausstattung sei nach einem Gespräch mit dem Sportverein TSG nicht umgesetzt worden, sagte der Bürgermeister. Die Erneuerung der Anlage sei unnötig, so das Resultat. Einige Gemeinderäte vermissten diese Rückmeldung, andere erinnerten sich, informiert worden zu sein.

Das war Auslöser für die Grundsatzdiskussion. Die Interpretation, ob im Haushalt finanzierte Maßnahmen zwingend umzusetzen seien, schwankte zwischen völliger Unverbindlichkeit und "deutlicher Absichtserklärung". Am Ende des Meinungsaustauschs kehrte man zu Letzterem zurück und bestätigte damit, was schon immer galt.

Zurück zu den Zahlen: Von den im Vermögenshaushalt insgesamt eingestellten 4,9 Millionen Euro sollen allein 3,16 Millionen zur Finanzierung von Baumaßnahmen verwendet werden. 1,3 Millionen Euro sind für das Hallenbad vorgesehen. Ein ordentlicher Batzen wird für die ober- und unterirdische Sanierung des Frankenwegs benötigt. Mit 880.100 Euro soll mehr Geld als üblich in die Hand genommen werden, um Kredite zu tilgen oder umzuschulden. Kleinere Maßnahmen im Betrag, aber immer noch sechsstellig sind der Parkplatz bei der Sporthalle und die Sanierung der Haupttribüne am Sportplatz.

Eine kleine Überraschung gab es dann doch. Es ging um die Kassenanlage für das Hallenbad. Man war bisher davon ausgegangen, die bisherige Anlage weiter nutzen zu können. Mit ihr war allerdings eine stärkere Differenzierung der Eintrittspreise nicht möglich. Jetzt werde doch eine neue Anlage benötigt, so der zuständige Fachbereichsleiter Thomas Schiller. Damit steht die Tarifgestaltung wieder zur Diskussion. Die HuF-Mitglieder wünschten Vorschläge noch vor Wiedereröffnung des Hallenbads, die wohl im März stattfinden wird.

Bürgermeister Lorenz hatte schon bei der Vorstellung des Entwurfs darauf hingewiesen, dass insbesondere die Zahlungseingänge sich noch verändern würden. Überdies sei der Haushalt 2018 anders verlaufen als damals geplant. Tatsächlich zeigt der auf der jüngsten Gemeinderatssitzung beschlossene Nachtrag erfreuliches für die Rücklage. 2018 muss weniger entnommen werden als kalkuliert. Somit könnte 2019 ein Schrumpfen des kommunalen Sparstrumpfs auf die Mindesteinlage vermieden werden. Genaueres wird sich in der dritten Beratung erweisen, wenn die Zahlen aktualisiert und außerdem die Haushaltsanträge der Fraktionen diskutiert werden.

Info: Dritte öffentliche Beratung des Haushaltsplanentwurfs 2019, Dienstag, 4. Dezember, 19 Uhr im Rathaus.