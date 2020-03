Dossenheim. (pol/car) Zwei Kleinkinder wurden am Mittwoch kurz nach 13 Uhr bei einem Verkehrsunfall in Dossenheim verletzt. Eine Seniorin hielt mit ihrem Mercedes am Zebrastreifen am Rathausplatz an, damit die dort wartenden Fußgänger, eine Mutter mit ihren drei Kleinkindern, eines davon im Kinderwagen, passieren konnten.

Als die Fußgänger auf halber Höhe waren, fuhr die Seniorin nach Angaben der Polizei an und kollidierte mit dem Kinderwagen. Die Ursache ist bisher unklar.

Bei dem Zusammenstoß wurden ein sich im Kinderwagen befindender 2-jähriger Junge sowie seine 4-jährige Schwester, die neben dem Kinderwagen lief, verletzt. Das dritte Kleinkind befand sich zu dem Zeitpunkt noch auf dem Gehweg. Alle drei Kinder wurden im Beisein der Eltern in die Heidelberger Kinderklinik gebracht.

Der Kinderwagen wurde durch den Zusammenstoß erheblich beschädigt. Am Mercedes entstand ebenfalls ein Sachschaden.

Die Seniorin übergab ihren Führerschein freiwillig den Polizeibeamten.